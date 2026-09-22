أبوظبي تستضيف أكبر منتدى إقليمي للنحل والعسل ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / يستضيف الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل "أبيمونديا"، أكبر منظمة عالمية متخصصة في قطاع تربية النحل، ومجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، والاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد المنتدى أول منصة إقليمية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة.

ويُقام المنتدى تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، حيث يجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم الأمن الغذائي وتعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف.

ويُعد منتدى أبوظبي للعسل أحد أبرز الفعاليات المتخصصة ضمن الأسبوع العالمي للغذاء 2026، وسيسلط الضوء على تجربة الإمارات الرائدة في تطوير نموذج متكامل لتربية النحل والعسل في البيئات الجافة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع الحيوي، واستعراض المبادرات والبرامج الوطنية التي أسهمت في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى مشاركة واسعة من مربي النحل والباحثين والأكاديميين والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الزراعية ومنتجي ومسوقي العسل، إضافة إلى طلبة الدراسات العليا والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الإستراتيجية، تشمل المحافظة على النحل وتطوير ممارسات تربية النحل المستدامة في البيئات الجافة، والتكنولوجيا والابتكار في إدارة المناحل، والقيمة المضافة لمنتجات خلايا النحل والعلاج بمنتجاته، إلى جانب جودة العسل وتطوير الأسواق وسلاسل القيمة المرتبطة به.

ويفتتح المنتدى أعماله يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل بحفل رسمي، يعقبه برنامج علمي يضم عدداً من المحاضرات الرئيسية التي يقدمها خبراء دوليون من الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل، إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى تستعرض تجربة دولة الإمارات وريادتها في بناء قطاع مستدام للنحل والعسل، كما يشمل اليوم الأول معرضاً للملصقات العلمية ومنصة لعرض الأبحاث والدراسات الحديثة.

كما يتضمن البرنامج العلمي في يومه الأول سلسلة من المحاضرات المتخصصة التي يناقش خلالها خبراء وباحثون دوليون موضوعات التنوع البيولوجي، وحماية الملقحات، والإدارة المستدامة للمناحل، ودورها في تعزيز النظم الغذائية المستدامة.

ويركز اليوم الثاني من المنتدى على منتجات خلايا النحل ذات القيمة المضافة والتطبيقات العلاجية المرتبطة بها، من خلال مجموعة من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي يقدمها خبراء دوليون.

كما يستضيف المنتدى جلسة "أحاديث حول النحل" التي توفر منصة تفاعلية لمربي النحل والخبراء لاستعراض تجاربهم الميدانية وقصص النجاح والابتكارات العملية التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

ويمثل برنامج ورش العمل أحد أبرز مكونات المنتدى، حيث يوفر منصة تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء القدرات ونقل الخبرات العالمية للمشاركين، وتعزيز تبني الممارسات المبتكرة والتقنيات الحديثة في قطاع تربية النحل ومنتجاته.

وفي يومه الختامي، يسلط المنتدى الضوء على التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لمستقبل تربية النحل، من خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى تستعرض أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة لإدارة المناحل ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغير المناخي، إلى جانب سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة.

وتُختتم أعمال المنتدى بإعلان التوصيات النهائية وتكريم الفائزين بالجوائز، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى أحد المناحل المحلية للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في إدارة المناحل.

ويحتضن منتدى أبوظبي للعسل معرضاً متخصصاً بالإضافة إلى منصة عالمية لتذوق العسل تتيح للزوار والمختصين فرصة استكشاف وتذوق مجموعة متنوعة من أجود أنواع العسل من مختلف دول العالم.