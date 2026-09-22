صندوق خليفة يشارك في "منتدى العين لأعمال المستقبل 2026"

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في "منتدى العين لأعمال المستقبل 2026"، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في مركز أدنيك العين يومي 23 و24 سبتمبر الحالي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتركز مشاركة الصندوق، التي تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم نمو المشاريع الإماراتية وتطوير منظومة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، على نهجه في دعم رواد الأعمال في منطقة العين، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين تنمية القدرات، والاستشارات المتخصصة، والتمويل، والشراكات الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات المشاريع في مختلف مراحل تطورها، ويدعم نموها وتوسعها.

كما تتيح المشاركة التواصل المباشر مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والتعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق وشركاؤه.

وقالت سعادة موزه عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن العين تمثل محوراً مهماً ضمن جهود صندوق خليفة لتوسيع أثر ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، ومن خلال المشاركة في المنتدى، نواصل تلبية احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم، وتمكين من يخوضون تجربة ريادة الأعمال للمرة الأولى من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة، من خلال برامج التدريب والتمويل والاستشارات وتطوير القدرات.

وأكدت أن الصندوق يعمل بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المعرفية على زيادة الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز وصول مشاريعهم إلى العملاء والأسواق والمستثمرين.

وتشمل مشاركة الصندوق في المنتدى التعريف ببرامج وخدمات "مزن هب العين"، الذي يمثل إحدى أهم مبادرات الصندوق الموجهة لرواد الأعمال في المنطقة، ويوفر خدمات متنوعة تشمل مساحات العمل المشتركة، ومسرّعات الأعمال، ومختبرات الابتكار، واستوديو للبودكاست، ومكتب نقل التكنولوجيا لدعم البحث والتطوير والملكية الفكرية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات، إلى جانب البرامج والفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات ضمن مجتمع ريادة الأعمال.

كما يشارك الصندوق في جلسات المنتدى ونقاشاته التي تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، لمناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتأسيس المشاريع وتطويرها، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة ضمن منظومة ريادة الأعمال.

وتأتي الشراكات الاستراتيجية ضمن محاور مشاركة الصندوق في المنتدى، بما يسهم في توسيع نطاق الخبرات والفرص المتاحة لرواد الأعمال.

وفي هذا السياق، يوقع صندوق خليفة خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال الإمارات لدعم رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن، بما يعزز مشاركتهن في منظومة ريادة الأعمال ويدعم تطوير مشاريعهن.

وتعكس مشاركة صندوق خليفة في "منتدى العين لأعمال المستقبل 2026" التزامه بتحقيق أثر اقتصادي ملموس في منطقة العين، من خلال تطوير مشاريع إماراتية قادرة على الاستمرار والمنافسة والنمو، وتوسيع حضورها في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها.