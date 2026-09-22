M42 تفتتح أول عيادة لـ"ديافيرم" في قيرغيزستان

بيشكك في 22 سبتمبر / وام / افتتحت M42، الشركة العالمية العاملة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وعلم الجينوم، أول عيادة لذراعها المتخصص في رعاية مرضى الكلى "ديافيرم" في قيرغيزستان، في خطوة توسع حضور المجموعة في آسيا الوسطى، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء عمليات "ديافيرم" في كازاخستان.

يأتي افتتاح العيادة في العاصمة "بيشكك" عقب الشراكة الإستراتيجية التي أقامتها M42 مع وزارة الصحة الأوزبكية للتعاون واستكشاف فرص شراكات إستراتيجية ضمن برنامج الجينوم الأوزبكي، بما يعكس تنوع مجالات عمل المجموعة في المنطقة بين الرعاية التخصصية لمرضى الكلى، وعلم الجينوم، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية.

وتشكل العيادة الجديدة منصة للتوسع والتعاون مع منظومة الرعاية الصحية المحلية، في ظل الحاجة إلى خدمات رعاية كلوية متخصصة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو نصف مليون بالغ في قيرغيزستان يتعايشون مع مرض الكلى المزمن، فيما أظهرت أبحاث حديثة أن معدل انتشار المرض بين البالغين في البلاد يبلغ 10.8%.

وتبدأ العيادة عملياتها بـ15 جهاز غسيل كلى تعمل بنظام ثلاث نوبات من الإثنين إلى السبت، مع إمكانية رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 جهازا مستقبلا، على أن تطبق نموذج "ديافيرم" القائم على الذكاء الاصطناعي والمتمركز حول المريض، والذي يجمع بين المعايير السريرية الدولية والحوكمة السريرية والخبرات المحلية، بهدف توفير رعاية آمنة ومتسقة وعالية الجودة.

وتركز العيادة في مرحلتها الأولى على خدمات غسيل الكلى، فيما تستهدف، بالتعاون مع شركاء الرعاية الصحية المحليين، دعم نهج أشمل لصحة الكلى يشمل الوقاية والتدخل المبكر، وغسيل الكلى البريتوني، والرعاية المنزلية، والمعالجة المنسقة للحالات الصحية المرتبطة بأمراض الكلى.

وقال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، إن المجموعة تعمل على بناء منصة عالمية للذكاء الصحي تجمع الخبرات السريرية والتقنيات الحديثة والبيانات وعلم الجينوم للتعامل مع التحديات الصحية المعقدة.

وأضاف أن توسع نطاق عمل M42 في آسيا الوسطى يبرز قدرة نموذجها على دعم أولويات صحية مختلفة، بدءا من الرعاية التخصصية لمرضى الكلى في كازاخستان وقيرغيزستان، وصولا إلى تعزيز أولوية الرعاية الوقائية في أوزبكستان، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى، عبر شراكات محلية، إلى الإسهام في تطوير أنظمة رعاية صحية أكثر ترابطا واستدامة واستعدادا للمستقبل في المنطقة.

من جانبه، قال زياد كابلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا في M42، إن آسيا الوسطى تمثل منطقة نمو مهمة للمجموعة، موضحا أن نهجها يقوم على التعاون طويل الأمد بما ينسجم مع أولويات الرعاية الصحية المحلية.

وأضاف أن كازاخستان توضح ما يمكن تحقيقه من خلال الالتزام المستمر، فيما يوسع دخول المجموعة إلى قيرغيزستان نطاق الوصول إلى خدمات رعاية كلوية عالية الجودة، مشيرا إلى أن هذه التطورات، إلى جانب الشراكة في أوزبكستان، تعكس توجه M42 لدعم منظومات رعاية صحية أكثر تكاملا ووقائية واعتمادا على البيانات في أنحاء المنطقة.

ويستند توسع "ديافيرم" في قيرغيزستان إلى خبرة تمتد لعقد في كازاخستان، حيث دخلت السوق الكازاخية عبر تسع عيادات، قبل أن تصبح أكبر مقدم خاص لخدمات غسيل الكلى في البلاد، وتدير حاليا شبكة تضم أكثر من 55 عيادة في أنحاء كازاخستان، وتقدم خدماتها لآلاف المرضى، ويعمل لديها أكثر من 1000 من المتخصصين في الرعاية الصحية وموظفي الدعم.

استضاف حفل الافتتاح الرسمي أمانتور ريسكولوف، المدير العام لديافيرم في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، بحضور زياد كابلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وآسيا في M42، وعدد من أعضاء فريق القيادة الإقليمي في المجموعة، ومحمد سالمين، رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيشكك، ونورلان ماميروف، القنصل الفخري للسويد لدى قيرغيزستان، إلى جانب ممثلين كبار عن وزارة الصحة في قيرغيزستان، والهيئة الوطنية للاستثمار التابعة لرئاسة جمهورية قيرغيزستان، والجهات الصحية الحكومية والهيئات الرسمية الأخرى.