"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تعرّف بمشروع وقف "جيران النبي" في متحف الشارقة للآثار

الشارقة في 22 سبتمبر / وام / تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي جهودها للتعريف بمشروع وقف «جيران النبي» وتعزيز الوعي بدور الوقف في استدامة العطاء، من خلال وجودها في متحف الشارقة للآثار التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، بهدف التعريف برسالة المشروع وأهدافه الإنسانية ودوره في دعم استدامة خدمات التمكين المقدمة للأبناء فاقدي الأب وأسرهم.

ويأتي هذا الوجود في إطار جهود المؤسسة لتوسيع نطاق التعريف بالمشروع وتعزيز الشراكة المجتمعية حول رسالته، باعتباره نموذجاً للوقف المستدام الذي يسهم ريعه في دعم برامج التمكين المقدمة للأبناء فاقدي الأب وأسرهم، بما يعزز استمرارية الخدمات ويسهم في توفير مقومات الاستقرار وبناء مستقبل أكثر تمكيناً.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن مشروع وقف «جيران النبي» يجسد رؤية المؤسسة في تحويل العطاء من أثر آني إلى أثر مستدام ومتجدد، بما يسهم في دعم احتياجات الأبناء فاقدي الأب وأسرهم واستمرارية البرامج والخدمات المقدمة لهم في مختلف مجالات التمكين.

وأضافت أن المؤسسة تحرص على إيصال رسالة الوقف إلى مختلف شرائح المجتمع والتعريف بأثر المساهمات في دعم مستقبل الأبناء، مثمنة تعاون هيئة الشارقة للمتاحف واستضافتها لهذا الوجود في متحف الشارقة للآثار، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام.

وأوضحت أن ريع وقف «جيران النبي» يسهم في دعم الأبناء فاقدي الأب وتلبية احتياجاتهم وتعزيز فرص تمكينهم في مجالات التعليم والصحة والسكن والدعم النفسي والاجتماعي والمهني، مشيرة إلى أن استدامة الوقف تتيح توفير مورد متجدد يساند الأبناء وأسرهم خلال مراحل نموهم، ويساعدهم على مواجهة التحديات وبناء قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم باستقلالية وثقة.

من جانبها، أكدت سعادة ميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن استضافة متحف الشارقة للآثار لمشروع وقف «جيران النبي» تأتي ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للهيئة تحت مظلة «لأننا نهتم»، وتجسد حرصها على دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أثر مستدام في المجتمع.

وقالت إن هيئة الشارقة للمتاحف تؤمن بأن متاحف الشارقة جزء من مجتمع أكبر، وأن مسؤوليتها المجتمعية تقوم على دعم المجتمع وبناء شراكات تستجيب لاحتياجاته وتسهم في تعزيز التواصل بين مختلف فئاته، معربة عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي للتعريف بمشروع وقف «جيران النبي» لما يحمله من رسالة إنسانية تسهم في دعم الأبناء فاقدي الأب وأسرهم وتمكينهم من بناء مستقبل أكثر استقراراً.

وأضافت أن هذا التعاون يجسد تكامل أدوار المؤسسات في إمارة الشارقة، ويدعم الشراكة المجتمعية وثقافة العطاء والعمل الإنساني المستدام.

وتواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من خلال مشروع وقف «جيران النبي» تعزيز حضورها المجتمعي وبناء جسور التعاون مع مختلف الجهات، بما يسهم في توسيع دائرة المساهمين في الوقف واستدامة أثره في دعم الأبناء فاقدي الأب وأسرهم.