فوز منتخبي الرجال والسيدات في أولمبياد الشطرنج بسمرقند

سمرقند في 22 سبتمبر / وام / فاز منتخبا الإمارات للرجال والسيدات على منتخبي أوروجواي وقبرص بالجولة السادسة ضمن أولمبياد الشطرنج العالمي المقام حاليا في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وحقق منتخب الرجال فوزه الرابع في الأولمبياد، بتغلبه على منتخب أوروجواي بنتيجة 2.5-1.5، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في ترتيب الفرق، و14 نقطة على الطاولات، وسيواجه نظيره الكرواتي في الجولة السابعة.

كما فاز منتخب السيدات على نظيره القبرصي بنتيجة 2.5-1.5، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في ترتيب الفرق، و12.5 نقطة على الطاولات، من 3 انتصارات وتعادل، وسيلتقي في الجولة السابعة مع منتخب البرتغال.