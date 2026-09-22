تشييع جثمان الشيخ أحمد بن راشد إلى مثواه الأخير

دبي في 22 سبتمبر/ وام / شُيّع الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد ظهر اليوم "الثلاثاء" من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وُوري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي.

وتقدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، المُشيعين.

كما شارك في تشييع الجثمان، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وجمع من المواطنين.

"إنّا لِلَّهِ وإنّا إلَيهِ راجِعُون"