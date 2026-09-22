هيئة النقل بعجمان تعزز تجربة المتعاملين بأحدث التقنيات الرقمية

عجمان في 22 سبتمبر/ وام / أطلقت هيئة النقل بعجمان موقعها الإلكتروني الجديد بحلة مطورة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير قنوات تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.

ويأتي تطوير الموقع الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتسريع الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتوفير تجربة استخدام أكثر سلاسة ومرونة، بما يواكب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم.

ويتضمن الموقع مجموعة من الخصائص والمزايا الجديدة التي تسهم في تحسين رحلة المتعامل، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية والمعلومات المرتبطة بقطاع النقل، من خلال واجهة حديثة ومنظمة تتيح تصفحًا أكثر سهولة ووضوحًا.

كما تم تصميم الموقع وفق نظام التصميم الإماراتي، بما يضمن تجربة استخدام موحدة وعصرية وسهلة الوصول، ومتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الحكومية في تصميم المنصات الرقمية.

وأكدت رشا خلف الشامسي المديرة التنفيذية لمؤسسة الخدمات المسانده، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يأتي ضمن جهود هيئة النقل بعجمان في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتبني حلول تقنية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضافت أن الموقع الجديد يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، ودعم التكامل بين القنوات الرقمية، بما يرسخ مكانة الهيئة في تقديم خدمات رقمية ذكية ومرنة تلبي تطلعات الجمهور.