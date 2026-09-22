جمعية الإمارات للخيول العربية توقع شراكة مع "إيدج" لرعاية كأس الإمارات العالمي

أبوظبي في 22 سبتمبر / وام / أعلنت جمعية الإمارات للخيول العربية توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة "إيدج"، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، لتصبح بموجبها المجموعة راعياً برونزياً لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، الذي تنظمه الجمعية ضمن سلسلة من الجولات الدولية المخصصة لجمال الخيل العربية.

وتقام منافسات الكأس بمتابعة وإشراف معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، في إطار جهود الجمعية لتعزيز حضور الخيل العربية في المحافل الدولية، ودعم الملاك والمربين في مختلف أنحاء العالم.

وقع الاتفاقية سعادة محمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس لجنة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، مع أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للإستراتيجية والتميز في ايدج.

وتعكس هذه الشراكة المكانة التي يحظى بها كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، الذي انطلق من دولة الإمارات ليشكل منصة دولية تسهم في الارتقاء بمكانة الخيل العربية وتعزيز حضورها في مختلف قارات العالم، إلى جانب دعم المجتمعات والمبادرات المرتبطة بتربيتها وتطويرها.

وأكد سعادة محمد أحمد الحربي أن الشراكة مع مجموعة "إيدج" تمثل إضافة مهمة لمسيرة كأس الإمارات العالمي، وتعكس الاهتمام المتنامي من المؤسسات الوطنية بالفعاليات المعنية بالخيل العربية وتراثها، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تسهم في توسيع نطاق المبادرات التي تقدمها الجمعية للملاك والمربين حول العالم.

وقال إن كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية أصبح، خلال فترة وجيزة، من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في هذا المجال، بما يوفره من فرص للتواصل بين الملاك والمربين والمهتمين بالخيل العربية، ويجسد الدور الثقافي والحضاري لدولة الإمارات في صون الموروث المرتبط بالخيل العربية ونقله إلى الأجيال المقبلة.

من جانبه، قال عمر الزعابي، رئيس قطاع إيدج التجارية لدى مجموعة ايدج: نفخر بدعم الفعاليات الإماراتية التي تصل إلى جمهور عالمي. ويحمل كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل تراث دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثمان دول في هذه النسخة وحدها، ويسعد "إيدج" أن تكون داعماً لهذا الحدث.

ويأتي تنظيم كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في إطار التزام جمعية الإمارات للخيول العربية بنشر ثقافة الخيل العربية، وتعزيز التبادل الثقافي والتراثي من خلال هذه المنافسات.

وشهد العام الجاري انطلاق النسخة الثالثة من البطولة، بعد النجاح الذي حققته النسختان الأولى والثانية، واللتان أسهمتا في ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربية وإبراز مكانتها على الساحة الدولية.

وانطلقت الجولة الأولى من النسخة الثالثة في أستراليا يومي 30 و31 يناير 2026، تلتها الجولة الثانية في قرية البحرين للقدرة بمملكة البحرين يومي 25 و26 أبريل، ثم الجولة الثالثة في المملكة المغربية يومي 9 و10 مايو.

وتتواصل منافسات النسخة الثالثة بإقامة الجولة الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، تليها الجولة الخامسة في الصين يومي 6 و7 أكتوبر، ثم الجولة السادسة في سوريا يومي 22 و23 أكتوبر، ثم الجولة السابعة في إيطاليا يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تختتم البطولة جولاتها في البرازيل يوم 19 نوفمبر 2026، في ختام يعكس اتساع انتشار البطولة عبر مختلف قارات العالم.