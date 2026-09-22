مجلس أبوظبي الرياضي ينظم النهائي الكبير لجائزة مبادلة للإبحار الشراعي 2026 في نوفمبر

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / ينظم مجلس أبوظبي الرياضي يومي 28 و29 نوفمبر 2026، "جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي – النهائي الكبير لموسم 2026"، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال للمرة الأولى، في ختام منافسات بطولة "رولكس سيل جي بي" العالمية.

وأعلنت "سيل جي بي" طرح تذاكر الجولة الختامية للموسم، التي تشهد تنافس نخبة الفرق العالمية على اللقب وجائزة تبلغ مليوني دولار، في واحدة من أبرز محطات البطولة التي تجمع بين المنافسات الرياضية عالية السرعة والتجارب الجماهيرية المصاحبة.

وتعود البطولة إلى أبوظبي بعد النجاح الذي حققته منافسات الموسم الماضي، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً، واختُتمت بتتويج فريق الإمارات بريطانيا العظمى بلقبه الأول في بطولة "رولكس سيل جي بي" العالمية.

ويعد موسم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة، بمشاركة 13 فريقاً دولياً يتنافسون على متن قوارب "إف 50" الشراعية المتطورة والمتطابقة، التي تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، في سباقات تقام على مقربة من الشاطئ، لتوفر تجربة رياضية وجماهيرية مميزة.

وتسبق الجولة الختامية في أبوظبي إقامة جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار الشراعي، المقدمة من موانئ دبي العالمية، يومي 21 و22 نوفمبر، بوصفها الجولة قبل الأخيرة من موسم 2026، قبل انتقال الفرق إلى العاصمة أبوظبي لخوض المنافسة الحاسمة على لقب البطولة.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: تعكس استضافة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي – النهائي الكبير لموسم 2026، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال للمرة الأولى، المكانة المتنامية لأبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضاف: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالبطولة في العاصمة أبوظبي، وأن نستضيف الجولة الحاسمة للموسم، التي تجمع نخبة الفرق والرياضيين من مختلف أنحاء العالم في واحد من أبرز معالم أبوظبي ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى تقديم تجربة رياضية وجماهيرية استثنائية، بما يعزز حضور أبوظبي ومكانتها على أجندة الرياضة العالمية.

وقال السير راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ"سيل جي بي": ختام بطولة هذا العام سيكون الأكثر تنافسية حتى الآن، ويسعدنا تأكيد تفاصيل تجارب الجماهير للجولتين الأخيرتين من الموسم.

وأضاف: تمثل دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة بالنسبة إلى "سيل جي بي"، وقد شهدنا فعاليات استثنائية في أبوظبي ودبي خلال السنوات الماضية. ونسعى هذا العام إلى الارتقاء بالتجربة إلى مستوى جديد، من خلال تقديم المزيد من التجارب العالمية للجماهير، إلى جانب إقامة النهائي الكبير للمرة الأولى في قصر الإمارات.

وبعد تبقي ثلاث جولات على ختام الموسم، تشتد المنافسة بين الفرق لحجز مقاعدها في النهائي الكبير في أبوظبي، الذي يقام بنظام الفائز يحصد كل شيء. وعزز الأسترالي توم سلينغسبي وفريق بونز فلاينج روز موقعهما في المنافسة بعد فوزهما في جائزة ألمانيا الكبرى للإبحار الشراعي روكوول في ساسنيتز، محققين الانتصار الخامس هذا الموسم.

وطرحت البطولة تذاكر جولة أبوظبي مع مجموعة متنوعة من خيارات الحضور والتجارب الجماهيرية، تشمل "فيلا بيتش كلوب"، الذي يقدم تجربة ضيافة على الواجهة البحرية، إلى جانب المدرج المميز على الواجهة البحرية الذي يوفر إطلالات مباشرة على مسار السباق، ومدرج الواجهة البحرية الذي يتيح للجماهير متابعة المنافسات عن قرب.

وتتجه بطولة "سيل جي بي" إلى جنيف لخوض جائزة رولكس سويسرا الكبرى للإبحار الشراعي، الجولة الأوروبية الأخيرة للموسم، ضمن المحطات المتبقية قبل وصول البطولة إلى الإمارات واختتام موسمها في أبوظبي.

وتعد بطولة "رولكس سيل جي بي" واحدة من أبرز بطولات الإبحار الشراعي العالمية، حيث تتنافس الفرق الوطنية على متن قوارب «إف 50» الشراعية عالية التقنية، بسرعات تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، في مجموعة من أبرز الوجهات العالمية، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 12.8 مليون دولار.