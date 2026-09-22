المجلس التنسيقي لسوق العمل يستعرض مؤشرات المرصد وإجراءات دعم القطاع الخاص

دبي في 22 سبتمبر / وام / عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الخامس مؤخراً، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية والاتحادية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمستجدات المرتبطة بسوق العمل في الدولة، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل ورفع كفاءتها وتنافسيتها.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز مؤشرات مرصد سوق العمل، إلى جانب عدد من المستجدات والمبادرات، بما في ذلك الإجراءات المرنة التي تم تطبيقها لدعم استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة، ومبادرات دعم نمو الأسرة، فضلاً عن الجهود المشتركة في دعم رفاهية القوى العاملة في الدولة، بما يواكب الأولويات الوطنية ويسهم في تعزيز جودة الحياة في سوق العمل.

كما اطلع المجلس على مستجدات "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" في دورتها الرابعة، وما تشهده من تطور في نطاقها ومشاركة منشآت وأفراد سوق العمل.

وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات ذات الصلة بسوق العمل، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.

وتم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة بقرار من مجلس الوزراء في عام 2024، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بسوق العمل، ومراجعة ومواءمة التشريعات والسياسات والإجراءات والمبادرات ذات الصلة، إلى جانب استعراض ومتابعة التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية لسوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وريادة الدولة عالميا.