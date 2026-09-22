اتحاد الجودو يعتمد برنامج المشاركة في 4 بطولات آسيوية وعربية

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج المشاركات الخارجية لمنتخبي الناشئين والشباب حتى نهاية عام 2026.

وأكد الاتحاد في بيان له أن منتخب الفئات العمرية سيبدأ مشاركته في البطولة العربية بالكويت من 4 حتى 9 أكتوبر المقبل، وتعقبها بطولة كاس آسيا بالأردن من 29 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبلين.

كما كشف عن مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا بالأردن من 4 حتى 10 نوفمبر، وصولا إلى بطولة العالم للشباب بالعاصمة الأوزبكية طشقند من 19 حتى 21 نوفمبر، ثم بطولة طشقند "جراند بري" للناشئين من 25 حتى 28 نوفمبر 2026.

وقال سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، إن هناك تقديرات للتنسيق حول المشاركات الخارجية وأجندة الاتحاد السنوية لموسم 2026 - 2027، انطلاقا من 17 أكتوبر بإقامة بطولة أبوظبي الدولية على مدار يومي 17 و18 أكتوبر، بصالة الاتحاد في بني ياس لفئات الأشبال والناشئين والشباب.

وأشار إلى أن أجندة الموسم تتضمن أيضا بطولة أبوظبي "جراند سلام" في الأسبوع الأخير من أكتوبر، ثم بطولة أبوظبي الدولية الثانية بصالة الاتحاد الرئيسية في بني ياس على مدار يومي 29 و30 مايو 2027، لكافة الفئات العمرية.