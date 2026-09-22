صدارة إماراتية في بطولة "باتل الدولية للملاكمة" بدبي

دبي في 22 سبتمبر/ وام / حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عامر الصويدر انجازا لافتا في منافسات بطولة باتل الدولية للمحترفين والتي أقيمت على مدار يومين واختتمت أمس في فندق ميدان بدبي، بمشاركة نخبة من اللاعبين، وذلك بعد فوزه على اللاعب الأوغندي أكرم لوقو بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة في مسيرة اللاعب على المستوى الشخصي والاحترافي، حيث يعكس تطور مستوى الملاكمين الإماراتيين وقدرتهم على المنافسة في البطولات الدولية.

وعلى هامش البطولة، أُقيمت منافسات بطولة الدولة للواعدين والناشئين والشباب، بمشاركة نحو 20 ناديًا ومركزًا من مختلف أنحاء الإمارات، إلى جانب مشاركة خارجية.

وتصدر نادي الفجيرة الترتيب العام للبطولة، بعد تألق لاعبيه في مختلف الفئات والأوزان.