"ثقافة وسياحة أبوظبي" تعزز شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية بـ21 اتفاقية

أبوظبي في 22 سبتمبر / وام / عززت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي شبكة شراكاتها الإقليمية والعالمية بتوقيع وتجديد 21 اتفاقية مع عدد من أبرز وكلاء السفر والسياحة، خلال معرض سوق السفر العربي 2026، بما يسهم في ترسيخ حضور الإمارة في أسواقها السياحية الرئيسية، ويدعم مستهدفات استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.

وتنوعت الاتفاقيات بين مجالات تكنولوجيا السفر وتنظيم الرحلات والربط الجوي والضيافة الفاخرة والتسويق السياحي، بما يمكّن الشركاء من الترويج لأبوظبي بكفاءة والوصول إلى شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المسافرين.

وشهد المعرض حصول جناح "حياكم في أبوظبي" على جائزة أفضل منصة عرض، تقديراً لتصميمه التفاعلي الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، واحتضن تجارب مستوحاة من مهرجان ليوا الدولي، شملت مركبة رباعية للقيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب عروض ثقافية قدمها حرفيون إماراتيون، وتبنى الجناح ممارسات الاستدامة، بما في ذلك إعادة زراعة الغطاء النباتي المستخدم والحد من الأثر البيئي.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن هذه الاتفاقيات تعكس نهج الدائرة الاستراتيجي في بناء شراكات إقليمية وعالمية تدعم النمو السياحي المستدام، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة تتميز بتجاربها الثقافية والترفيهية الفريدة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة.

وأضاف أن كل اتفاقية تتيح تعريف مزيد من المسافرين بتجارب أبوظبي الاستثنائية في مجالات الثقافة والفنون والترفيه، مشيراً إلى أن الافتتاح المرتقب لمتحف جوجنهايم أبوظبي في 11 ديسمبر 2026، والتقدم المستمر في تطوير مشروع سفير أبوظبي، إلى جانب خطط إنشاء منتجع ديزني الترفيهي، ستوفر للزوار خيارات وتجارب أكثر تنوعاً وتفرداً للاستمتاع بعطلة لا تُنسى في أبوظبي.

وأبرمت الدائرة اتفاقيتين مع كل من "ميك ماي تريب" و"مسافر"، للاستفادة من شبكتيهما داخل دولة الإمارات وزيادة حركة الزوار إلى مدينة أبوظبي ومنطقة العين، كما وقعت تسع اتفاقيات تسويقية مع شركات سفر هندية، تمتد لفترات تتراوح بين 12 و18 شهراً، وتستهدف استقطاب 75 ألفاً و500 زائر إضافي إلى الإمارة.

وفي السوق الصينية، وسعت الدائرة نطاق شراكاتها من خلال اتفاقية جديدة مع مجموعة "تريب دوت كوم" للفترة 2026–2027، تشمل تنفيذ مبادرة متكاملة في عدة أسواق تستفيد من شبكة التوزيع الواسعة للمجموعة، وتضم حملات تسويقية ومنتجات مصممة لتشجيع الزوار على تمضية عطلات أطول في الإمارة.

وعززت الدائرة أيضاً تعاونها مع منصة "كونار" الصينية من خلال برنامج جديد لترويج تجارب الإقامة الطويلة وزيادة إنفاق الزوار وتعميق تفاعلهم مع تجارب أبوظبي وعروضها المتنوعة.

وتسهم اتفاقية التعاون الجديدة مع مجموعة "أكور" في الترويج لأبوظبي لدى الزوار من داخل الدولة، بالاستفادة من برنامج ولاء المجموعة، مع التركيز على إبراز تجارب الإمارة المتنوعة وعروض فنادق المجموعة.

وجددت الدائرة، خلال مشاركتها في المعرض، عدداً من اتفاقيات التعاون القائمة بهدف زيادة أعداد الزوار من الأسواق المحلية والدولية، شملت التعاون مع "أماديوس" للوصول إلى المسافرين في أكثر من 40 سوقاً، مع التركيز على السياحة الثقافية والعائلية والمغامرات والتجارب الشاطئية والاستجمام.

كما جددت تعاونها مع "ديدا" من خلال حملتين لتعزيز مكانة منطقة العين في أبرز الأسواق الدولية وزيادة أعداد الزوار، ومددت شراكتها التسويقية مع "فلاي إن دوت كوم"، بما يشمل إطلاق "مبادرة 971" لتنشيط حركة الزوار إلى أبوظبي.

وشملت الاتفاقيات كذلك تجديد الشراكة الإقليمية مع "سمايل هوليدايز الكويت" للعام الثالث على التوالي لزيادة أعداد الزوار القادمين من الكويت من خلال باقات حصرية، وتوسيع الشراكة مع "تي بي أو" لتشمل السياحة الداخلية وإطلاق حملة "للسيدات فقط".

وجددت الدائرة برنامج حوافز المبيعات مع "إن إس إيه إس ترافل" في مصر، مع التركيز على الأنشطة والتجارب الموجهة للعائلات والمنشآت الفندقية عالية الجودة، إلى جانب تجديد الشراكة التسويقية مع "ترافلبورت" للعام الثالث، بعد نجاحها في استقطاب مزيد من النزلاء إلى المنشآت الفندقية في الإمارة وتعزيز التفاعل مع شركاء قطاع السفر في الأسواق ذات الأولوية.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة "أيلا للفنادق والمنتجعات" توسيع حضورها في منطقة العين من خلال "أيلا أجواء للأجنحة الفندقية" المرتقب، ومنتجع "الروضة" الفاخر بالقرب من طريق العين – أبوظبي، والذي سيضم شاليهات فاخرة وخيارات متنوعة لتناول الطعام، بما يضيف مزيداً من التنوع إلى خيارات الضيافة في الإمارة.