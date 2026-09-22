اكتشاف 500 سبيكة حديد عمرها ألفا عام في نهر الدانوب بالنمسا

فيينا في 22 سبتمبر/ وام / أعلن علماء الآثار في النمسا عن فك لغز أكبر اكتشاف لسبائك حديد يعود تاريخها إلى ما قبل ميلاد المسيح، تم العثور عليها في نهر الدانوب بولاية "النمسا العليا"، أثناء أعمال استخراج الحصى على طول النهر.

وكشفت فريق بحثي من جامعة "إنسبروك" النمساوية، أن الكنز يتألف من 500 سبيكة نصف مصنعة تزن أكثر من طن، وتعود إلى عصر "لا تين"، الذي يمتد من منتصف القرن الخامس إلى القرن الأول قبل الميلاد، مؤكداً أن عدد السبائك، الذي لم يسبق له مثيل في أوروبا، يكفي لصنع نحو 500 سيف.

وأوضح بيتر تريبش رئيس الفريق البحثي، في بيان صادر عن الجامعة، أن الاكتشاف يُظهر "القدرة الكبيرة على إنتاج الحديد بمنطقة الدانوب خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد".

وقال تريبش "عدم انتهاء المطاف بهذا الاكتشاف الاستثنائي إلى أيدي تجار الخردة يعد معجزة".

يفترض الباحثون أن الشحنة الضخمة، التي يزيد عمرها عن ألفي عام، كانت تتجه إلى صانعي الأسلحة وتُنقل عبر نهر الدانوب عند النمسا العليا، لكنها واجهت ظروف أدت إلى انقلاب القارب وغرقه في منطقة تعرف اليوم باسم بلدية "هارتكيرخن".