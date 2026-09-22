"جائزة شمس للمحتوى العربي" توسع فئاتها لدعم المبدعين وصنّاع المحتوى العرب

الشارقة في 22 سبتمبر/ وام / تواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ترسيخ دورها كمنصة داعمة للمواهب الإبداعية العربية من خلال إتاحة مساحة للمبدعين وصنّاع المحتوى لعرض أعمالهم وتسليط الضوء على التجارب النوعية في مختلف مجالات صناعة المحتوى.

وتأتي الجائزة في دورتها الثالثة بنطاق أوسع يعكس تنوع وتطور منظومة المحتوى العربي مع إضافة ثلاث فئات جديدة هي "أفضل كاتب سيناريو مسلسل" و"أفضل موسيقى تصويرية لمسلسل أو فيلم" و"أفضل إعلان إبداعي" إلى جانب فئات الفيلم القصير والفيديو بالذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والبودكاست والتمثيل.

وتعكس الجائزة تنوعاً في المواهب والمجالات الإبداعية في وقت تشهد فيه صناعة المحتوى العربي تطوراً متسارعاً مدفوعة بتوسع المنصات الرقمية وتطور تقنيات الإنتاج وظهور أدوات جديدة وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تفتح بدورها مساحات جديدة أمام المبدعين لتطوير أساليب وأشكال مبتكرة للتعبير والوصول إلى الجمهور.

وتسعى "شمس" من خلال الجائزة إلى دعم بيئة إبداعية تشجع على الابتكار وتطوير الأفكار والتجارب وتمنح المواهب فرصة للتعريف بأعمالها ضمن منصة تجمع مختلف مجالات صناعة المحتوى بما يسهم في تعزيز التواصل بين المبدعين وإبراز الطاقات العربية الواعدة.

ومن خلال توسيع نطاق الفئات وتنوع مجالاتها تواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" بناء مساحة تجمع المواهب والخبرات الإبداعية وتسلط الضوء على الأعمال التي تعكس جودة الفكرة والتميز الفني والتقني والقدرة على التأثير بما يعزز حضور المحتوى العربي ويواكب تطورات صناعة الإعلام والإبداع.

وتواصل "جائزة شمس للمحتوى العربي" استقبال مشاركات المبدعين وصنّاع المحتوى والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن فئاتها المتنوعة التي تحتفي بمختلف أشكال الإبداع في صناعة المحتوى.