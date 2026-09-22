هيئة مطار الشارقة الدولي تشارك في معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026

الشارقة في 22 سبتمبر/ وام / تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026 - PTE Asia" الذي يُقام يومي 23 و24 سبتمبر الحالي في سنغافورة في إطار حرصها على حضور أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع المطارات والطيران ومواكبة أحدث الاتجاهات والحلول المبتكرة في هذا المجال.

يترأس الوفد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ويضم الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية في الهيئة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر الذي يستعرض أحدث التوجهات في مجالات أمن المطارات والأمن السيبراني وتجربة المسافر والتصميم والاستدامة والحلول التكنولوجية المتقدمة في إطار جهودها للتعرف على التقنيات والممارسات الحديثة التي تسهم في تطوير مرافق المطارات وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات.

وقال سعادة علي سالم المدفع: يمثل معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026 منصة مهمة للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بتطوير المطارات وعملياتها والتعرف على أبرز الاتجاهات التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث في إطار حرصنا على مواصلة متابعة التطورات العالمية والاستفادة من التجارب والممارسات التي تدعم خطط التطوير في مطار الشارقة وتعزز كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة المسافرين.

ويواصل مطار الشارقة تطوير مبادراته الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والارتقاء بتجربة المسافرين من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة ومواصلة تطوير مرافقه وخدماته.

وتنسجم مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض ومؤتمر محطة المسافرين آسيا 2026 مع توجهاتها التي تهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية في قطاع الطيران ودعم خطط التطوير المستمر في مطار الشارقة بما يلبي تطلعات المسافرين ويواكب النمو المتواصل في حركة السفر الجوي.