"آسياد آيتشي-ناغويا".. رماة الإمارات يسعون للنهائي والدراجات على الطريق تنطلق غداً

ناغويا في 22 سبتمبر/ وام / يواصل سيف بن فطيس ومحمد أحمد غداً منافسات رماية الاسكيت ضمن دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي–ناغويا 2026" المقامة في اليابان، سعياً لحجز مقعديهما في الدور النهائي، بعد ختام أربع جولات من التصفيات.

وسجل بن فطيس 95 نقطة، فيما حقق محمد أحمد 93 نقطة، قبل الجولة الخامسة والأخيرة التي يتأهل في ختامها أصحاب المراكز الثمانية الأولى في الترتيب العام إلى النهائي.

وفي منافسات السباحة، سجل عبدالله العامري زمناً قدره 5:09.73 دقيقة في سباق 400 متر متنوع، فيما حقق منتخب الإمارات للرماية في منافسات البندقية الهوائية المختلطة لمسافة 10 أمتار، والمكوَّن من سالم اليماحي وفاطمة السويدي، 617.5 نقطة في المرحلة التأهيلية.

وفي سباق الدراجات على الطريق للسيدات، أنهت صفية الصايغ السباق بزمن 2:56:10 ساعة لمسافة 91.3 كيلومتراً، بمشاركة 43 متسابقة.

وفي المبارزة، تأهل فارس البلوشي إلى دور الـ32 في منافسات فردي الفلوريه، بعدما حقق فوزين في دور المجموعات، قبل أن يودع المنافسات إثر خسارته أمام القطري علي عويدة بنتيجة 13-15 في مباراة شهدت منافسة متكافئة حتى اللحظات الأخيرة.

كما أنهى حمد الجلاف مشاركته بعد دور المجموعات، محققاً فوزاً واحداً مقابل أربع خسائر في منافسات فردي الفلوريه.

وفي منافسات فردي الإيبيه للسيدات، تأهلت زينب الحوسني إلى دور الـ32 بعد تحقيقها فوزاً في دور المجموعات، قبل أن تخسر أمام لاعبة هونغ كونغ واي لينغ تشان بنتيجة 5-15.

وأكدت زينب الحوسني أن المشاركة في البطولة كانت محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بلاعبات من مدارس فنية مختلفة، مشيرة إلى أنها استفادت كثيراً على المستويين الفني والذهني، وأنها تتطلع إلى تطوير مستواها من خلال المشاركات الدولية المقبلة، بما يعزز جاهزيتها للاستحقاقات القادمة.

وتتواصل غداً مشاركة منتخبات الإمارات في عدة منافسات، حيث يخوض عبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي سباق الدراجات على الطريق، فيما تشارك غاية شهيل، وريم الكتبي، ومهرة السويدي في منافسات المسدس الهوائي للسيدات "10 أمتار"، ويواصل سيف بن فطيس ومحمد أحمد منافسات الاسكيت.

كما يشارك محمد اليماحي في سباق 400 متر حرة، والهيام البلوشي في فردي الفلوريه للسيدات، وأحمد الحمادي في فردي السابر للرجال، وزهرة الهاشمي في رفع الأثقال، إلى جانب مشاركة عدد من لاعبي الإمارات في منافسات الرياضات الإلكترونية، فيما يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم نظيره الصيني ضمن منافسات الدورة.

وعلى صعيد جدول الميداليات، واصلت الصين الصدارة برصيد 52 ميدالية، منها 31 ذهبية، تلتها اليابان بـ45 ميدالية، ثم كوريا الجنوبية بـ27 ميدالية.