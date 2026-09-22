"اقتصادية عجمانط تستعرض تطوير خدمات الأعمال ضمن برنامج تصفير البيروقراطية

عجمان في 22 سبتمبر/ وام / شاركت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في اللقاء الثاني للمرحلة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية، الذي أقيم برعاية مجموعة بريد الإمارات X 7 في متحف زايد الوطني بأبوظبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، والارتقاء بتجربة المتعامل، وتطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

وخلال اللقاء، استعرضت "اقتصادية عجمان" تجربتها في تصفير البيروقراطية وتطوير رحلة المتعامل في قطاع الأعمال، والجهود التي تبذلها لإعادة تصميم الخدمات والإجراءات من منظور المتعامل، وتقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة عجمان.

كما سلطت الدائرة الضوء على توجهاتها في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي لتطوير الخدمات الاقتصادية، والانتقال نحو خدمات أكثر ذكاءً واستباقية، تستجيب لاحتياجات المستثمرين وأصحاب المنشآت، وتوفر لهم تجربة أكثر مرونة وترابطاً.

وأكد سعادة سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن المشاركة في اللقاء تمثل فرصة لتبادل التجارب والممارسات الحكومية الرائدة في تصفير البيروقراطية، وتعزيز الجهود المشتركة لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الخدمات.

وقال إن تصفير البيروقراطية بالنسبة لاقتصادية عجمان لا يعني فقط تقليل عدد الخطوات أو اختصار زمن إنجاز الخدمة، بل إعادة التفكير في رحلة المتعامل بالكامل، بدءاً من احتياجه وحتى حصوله على النتيجة بأبسط وأسرع طريقة ممكنة وكل إجراء نختصره، وكل متطلب يعاد تقييمه، ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المستثمر وصاحب المنشأة، ويمنحه مساحة أكبر للتركيز على نمو أعماله.

وأضاف أن اقتصادية عجمان تواصل تطوير خدماتها بالاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي، بما يدعم تقديم خدمات أكثر استباقية وكفاءة، ويعزز سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية وجاذبية البيئة الاقتصادية في إمارة عجمان.

وشهد اللقاء استعراض عدد من التجارب والممارسات الحكومية في تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم الرحلات الخدمية، ومناقشة الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة بما يدعم مستهدفات المرحلة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية.