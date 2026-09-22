شرطة رأس الخيمة تعزز جاهزية كوادرها لدعم الطفولة

رأس الخيمة في 22 سبتمبر / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضمن فعاليات برنامج اختصاصي لحماية الطفل للقطاع الشرطي في إمارة رأس الخيمة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تأهيل الكوادر الشرطية وتعزيز قدراتهم في مجال حماية الطفل، بما يسهم في توفير استجابة متخصصة وفعالة للحالات التي تتطلب الدعم والحماية.

وأشار العميد محمد عبيد الخاطري مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة إلى أن البرنامج يدعم جهود الدولة المبذولة في مجال حماية الطفل، كما يدعم موظفي الشرطة المعنيين بأمن وسلامة الطفل نحو تحقيق سرعة الاستجابة للطفل وتقديم جميع أوجه الدعم والتوجيه النفسي والمعنوي التوعوي للأطفال والطلاب.

وأوضح الخاطري أن البرنامج يكفل أيضا تأهيل الأطفال وتحقيق سلامتهم وحفظ أمنهم واستقرارهم، والنهوض بهم إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الطفولة، باعتبار أن الطفل هو البذرة الأولى والركيزة الأساسية لبناء الوطن.