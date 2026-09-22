"أبولو الهندية" خلال قمة فوربس: الإمارات نموذج رائد للتكامل الإقليمي وتبني الابتكار

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / أكد الدكتور مادهو ساسيدهار، رئيس قطاع المستشفيات والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات أبولو في الهند، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التكامل الإقليمي وتبني الابتكار على نطاق واسع، مشيراً إلى أن بيئتها الاستثمارية والصحية المتقدمة تدفع المجموعات العالمية إلى تعزيز حضورها، حيث تدير المجموعة عيادة متطورة في دبي تستقطب المرضى من المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتتطلع إلى توسيع شراكاتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المجموعة في أعمال النسخة الخامسة من قمة "فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية 2026" المنعقدة في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبشراكة إستراتيجية مع مجموعة بيورهيلث، حيث جمعت القمة، تحت شعار "رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية"، أكثر من 100 متحدث ونحو 3 آلاف مشارك لبحث واستشراف مستقبل القطاع.

واستعرضت المجموعة رؤيتها للارتقاء بتجربة المريض عبر التكنولوجيا، حيث أوضح الدكتور ساسيدهار في تصريح لـ"وام، أن منظومة الرعاية الصحية تواجه تحدياً عالمياً يتمثل في تجزؤ الخدمات بين المستشفيات والصيدليات والعيادات وخدمات الرعاية المنزلية، لافتاً إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي، باعتباره من أبرز التقنيات التحويلية حالياً، لتحقيق تكامل شامل يعزز رحلة المريض العلاجية، وهو ما يتوقف على قرارات القادة بشأن تبني التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة المرضى.

وفي سياق بحث فرص التعاون الإستراتيجي في مجالات التقنيات الطبية وتقديم الخدمات، لفت ساسيدهار إلى أن مجموعة "أبولو" ترتكز على بنيتها التحتية التي تضم أكثر من 70 مستشفى و7 آلاف صيدلية و400 عيادة، بالإضافة إلى مراكز تشخيصية متنوعة، مؤكداً أن المجموعة تبحث بنشاط عن شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، انطلاقاً من أبوظبي باعتبارها منصة حاضنة للابتكار التقني والطبي.