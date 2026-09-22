قفزت بنسبة 23.8%.. "يوروستات" يرصد ارتفاعا في أسعار الوقود بالاتحاد الأوروبي

بروكسل في 22 سبتمبر / وام / سجلت أسعار الوقود ومواد التشحيم المخصصة للنقل الشخصي في الاتحاد الأوروبي قفزة سنوية بنسبة 23.8% خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، استكمالا لمسار تصاعدي بلغ 13.7% في يونيو و16.9% في يوليو.

وشهدت 26 دولة من أصل 27 عضوا في الاتحاد ارتفاعاً سنوياً في الأسعار، حيث تجاوزت الزيادة حاجز 20% في 18 دولة، تصدرتها بلغاريا (+34.5%)، ثم ليتوانيا، وفنلندا، وألمانيا، وفرنسا، في حين سُجلت أقل الزيادات في المجر، والسويد، وأيرلندا.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري (أغسطس مقارنة بيوليو) بواقع 8.3% للديزل الذي طال صعوده 26 دولة بصدارة التشيك وبلغاريا، و3.3% للبنزين الذي ارتفع في 22 دولة بصدارة إسبانيا ورومانيا، بينما استقر في دولتين وتراجع طفيفا في المجر، والدنمارك، وسلوفاكيا.