"خليجي 27" ينطلق غداً.. السعودية تواجه الكويت والعراق مع عُمان في افتتاح المنافسات

جدة في 22 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً منافسات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27"، التي تستضيفها مدينة جدة حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات، والسعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، وقطر، والبحرين، واليمن، في نسخة جديدة من البطولة التي تعد إحدى أبرز المسابقات الكروية في المنطقة.

وتشهد الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى إقامة مباراتين، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العُماني في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي في الساعة العاشرة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء"، في المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات، وقطر، والبحرين، واليمن، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، لتكون هذه النسخة الأولى التي تستضيفها مدينة جدة، والخامسة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في تاريخ البطولة.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة بقيادة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يتولى قيادة الفريق للمرة الأولى في كأس الخليج بعد تعيينه مديراً فنياً للمنتخب في أبريل الماضي خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

وأكد دونيس، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أن المنتخب السعودي يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته وإسعاد جماهيره، مشيراً إلى أن الهدف هو المنافسة على اللقب، وأن الفريق لن يتأثر بضغوط استضافة البطولة، في ظل التركيز على تقديم أداء قوي منذ المباراة الأولى.

وفي المقابل، يدخل المنتخب الكويتي البطولة بقيادة البرتغالي هيليو سوزا، مستنداً إلى رصيده التاريخي بوصفه أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، بعد فترة إعداد تضمنت معسكراً تدريبياً في الدوحة بهدف تعزيز الانسجام الفني ورفع الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وأكد سوزا جاهزية المنتخب لخوض المواجهة الافتتاحية، مشيراً إلى أن طموح فريقه هو المنافسة على اللقب، وأن البطولة تشكل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات القارية المقبلة.

وتسبق المباراة الافتتاحية مواجهة العراق وعُمان، التي تمثل أول لقاء في البطولة، إذ يسعى المنتخبان إلى تحقيق بداية إيجابية تمنحهما أفضلية مبكرة في سباق التأهل عن المجموعة الأولى.

ويبدأ المنتخب العراقي مشواره بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، الذي أكد أن فريقه يستهدف المنافسة على اللقب، موضحاً أن المنتخب يضم مزيجاً من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، في إطار بناء جيل جديد قادر على مواصلة المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

ويدخل المنتخب العُماني البطولة بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي، الذي أكد اكتمال جاهزية فريقه من الناحيتين البدنية والذهنية، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستوى قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهم بالبطولة.