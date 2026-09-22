حمدان بن محمد يتقبّل التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد وبجانبه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد

دبي في 22 سبتمبر/ وام/ تقبّل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في مجلس زعبيل في دبي اليوم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس .

كما تقبّل التعازي إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتقبّل سموّهم التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، ومن قيادات وضباط شرطة دبي، وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب ممثلي عدد من الدول، الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في الفقيد، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.