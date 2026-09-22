وزارة المالية تعلن عن معدل ربح 5.06% للإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد وفتح باب الاكتتاب

دبي في 22 سبتمبر /وام/ أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب، من 23 إلى 28 سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.

وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06%، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.

وأكد التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026".

وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.

ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO) التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.

وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيسي المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.

أما الجدول الزمني التشغيلي الرئيسي فيتضمن : • إغلاق باب الاكتتاب: 28 سبتمبر 2026 ، التخصيص: 29 سبتمبر 2026. والإصدار ورد الأموال: 30 سبتمبر 2026 (يتم رد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب بحلول هذا التاريخ). الإدراج والتداول في السوق الثانوية: 1 كتوبر 2026 في ناسداك دبي (بدعم من صناع السوق ومزودي السيولة).

ويتيح الإصدار الثاني للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال أداة سيادية موثوقة، ضمن منظومة منظمة تمتد من الاكتتاب الرقمي وصولاً إلى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.

ويأتي استمرار طرح إصدارات برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد انسجاماً مع استراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم الإماراتي وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات استثمارية مبتكرة تتيح لشريحة أوسع من المجتمع المشاركة بفاعلية في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات. كما تعزز هذه الجهود مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي.

ويتم تنفيذ الإصدار بالتعاون الوثيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وناسداك دبي، بصفتها جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية ومنصة التسوية والإدراج، وسوق دبي المالي، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة.