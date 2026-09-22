اللجنة المنظمة تؤكد اكتمال الاستعدادات لانطلاق "خليجي 27"

جدة في 22 سبتمبر/ وام/ أكدت اللجنة المنظمة للنسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، اكتمال الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية اعتباراً من غد الأربعاء وحتى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، اليوم، بحضور جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، وماجد آل صاحب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال ماجد آل صاحب إن استضافة المملكة لـ"خليجي 27" تحظى بدعم ومتابعة، مؤكداً حرص الاتحاد السعودي على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح البطولة، مشيراً إلى أن حفل افتتاح البطولة سيشهد برنامجاً ثقافياً مبسطاً، يعكس الطابع الخاص للبطولة ويرحب بالمنتخبات والجماهير المشاركة.

وأوضح أن العمل يتم بالتنسيق بين الاتحاد السعودي والاتحاد الخليجي واللجنة المنظمة بروح الفريق الواحد ووفق أهداف مشتركة، بما يسهم في إنجاح البطولة وتقديم تجربة مميزة للجماهير والوفود في مدينة جدة، مشيراً إلى أن مختلف الجهات المعنية عملت على توفير الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحدث.

من جانبه، أكد جاسم الرميحي أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد السعودي واللجنة المنظمة يعملون بصورة متكاملة بهدف تطوير كرة القدم في المنطقة الخليجية، وتعزيز قيمة بطولة كأس الخليج والحفاظ على خصوصيتها ومكانتها لدى الجماهير.

وفيما يتعلق بحقوق النقل التلفزيوني لـ"خليجي 27"، أوضح الرميحي أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تواصل مع عدد من القنوات الخليجية بهذا الشأن، وتم الاتفاق مع قناتي «الكأس» القطرية و«عُمان الرياضية»، حتى الآن، إلى جانب منصة «شاشا»، فيما تتواصل الترتيبات المتعلقة بآليات النقل والعرض وفق الاتفاقات المبرمة مع الجهات المعنية، مع جاهزية للاتفاق مع المزيد من القنوات.

وأشار إلى أن الاتحاد الخليجي يواصل العمل على تطوير مسابقاته، موضحاً أن هناك توجهاً لتوسيع دائرة المشاركة في بطولات الخليج مستقبلاً، بعد الموافقة على مشاركة منتخبات من خارج الاتحادات الخليجية في بطولة تحت 17 سنة، ومنها منتخبات مصر والمغرب والصين.

وحول موعد ومكان إقامة النسخة الـ28 من كأس الخليج، أوضح الرميحي أن تحديدها سيكون عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم المقرر عقده في 28 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل بعد صدور القرار واستكمال الإجراءات الخاصة بالاستضافة.