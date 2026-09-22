"أبوظبي للصحة العامة" يستعرض في قمة فوربس جهود تطوير المنظومة الصحية

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ شارك مركز أبوظبي للصحة العامة، في أعمال النسخة الخامسة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية 2026، التي تقام تحت شعار "رسم المعايير العالمية للتميز في الرعاية الصحية"، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان "السياسة، القيادة، وطموح دولة الإمارات الوطني لبناء النظام الصحي الأكثر تقدماً في العالم".

واستعرض المركز خلال الجلسة ملامح التحول الذي تشهده منظومة الصحة العامة في دولة الإمارات، من التركيز على علاج المرض إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية والعافية وجودة الحياة، إلى جانب توسيع نطاق مسؤولية القطاعات المختلفة عن صحة المجتمع.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام المركز، إن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات شهدت تحولاً متدرجاً في مفهوم الصحة ومجالاتها، ليتسع نطاقها من العلاج إلى الوقاية ونمط الحياة والبحث العلمي وتطوير الكوادر وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأشار إلى أن الرؤية الحكومية الطموحة أسهمت في تحديد أهداف واضحة للقطاع الصحي والعمل على تحقيقها، الأمر الذي انعكس على طبيعة الخدمات الصحية وتطورها، موضحاً أن دور المستشفيات لم يعد يقتصر على علاج المرضى، وإنما امتد ليشمل خدمات ترتبط بالتغذية والعافية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن هذا التحول يتزامن مع تعزيز نهج الوقاية من خلال الفحوصات الوقائية وفحوصات السكري، والاستفادة من إمكانات الجينوم الإماراتي، إلى جانب تطوير البرامج المعنية بصحة الرجل وصحة المرأة، بما يدعم التوجه نحو منظومة صحية أكثر استباقية ووقائية.

وأكد السويدي أن بناء منظومة صحية متقدمة لا يعتمد على عدد المنشآت الصحية أو التقنيات المتوافرة فيها فحسب، وإنما يرتبط كذلك بالقدرات البشرية التي تدعم المنظومة وتطورها، مشيراً إلى ما تشهده الدولة من تطور في البيئة البحثية واستقطاب العلماء والخبرات، إلى جانب دعم وتنمية القدرات الإماراتية.

ولفت إلى أن تطور منظومة الصحة العامة يرتبط كذلك بتوسيع مفهوم المسؤولية الصحية ليشمل القطاعات المختلفة، موضحاً أن الصحة لم تعد شأناً خاصاً بالقطاع الصحي، وإنما أصبحت حاضرة في السياسات والممارسات الحكومية والخاصة، في إطار مفهوم "الصحة في جميع السياسات-Health in All Policies".

وضرب مثالاً على ذلك بقطاع التعليم، موضحاً أن المدارس بدأت تطبيق ممارسات صحية تشمل التغذية الصحية وأنماط الحياة، بالتوازي مع تنامي وعي الأسر وتعزيز دورها في دعم السلوكيات الصحية.

وأكد أن هذا النهج يعكس تحولاً أوسع في مفهوم الصحة، يقوم على الانتقال من الاستجابة للمرض إلى الوقاية منه، وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً بالصحة وتعزيز جودة الحياة.