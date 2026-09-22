"مولانو" يقود فريق الإمارات للدراجات للفوز بالمرحلة الأولى من "كرو ريس"

زغرب في 22 سبتمبر/ وام/ استهل فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، مشاركته في سباق "كرو ريس" الكرواتي بفوز دراجه الكولومبي سيباستيان مولانو، الذي توج بطلاً للمرحلة الأولى، اليوم، بعد أداء قوي من الفريق خلال هذه المرحلة التي امتدت لمسافة 167 كيلومتراً من سبليت إلى سيغيت دونيي.

ونجح مولانو في حسم الفوز بعد انطلاقة قوية في الأمتار الأخيرة، مستفيداً من العمل المميز لزميله البرتغالي روي أوليفيرا، الذي قدم له انطلاقة مثالية نحو خط النهاية، قبل أن يتفوق مولانو على الفرنسي بول مانييه دراج فريق سودال كويك-ستيب، فيما حل الألماني تيم تورن تيوتنبرغ من فريق ليدل تريك ثالثاً.

وقال سيباستيان مولانو في تصريحات عقب الفوز :" قدم الفريق أداءً قوياً طوال المرحلة، سعادتي كبيرة بتحقيق الفوز في مستهل السباق".

وأضاف: "كان يوماً رائعاً بالنسبة لنا، قدمنا عملاً كبيراً طوال المرحلة، وبذل نيلس جهداً كبيراً لمساعدتنا في اللحاق بالمتقدمين، ثم كان روي رائعاً في الأمتار الأخيرة، ووضعني في أفضل موقع ممكن للانطلاق نحو الفوز".

وبهذا الفوز، تصدر مولانو الترتيب العام للسباق وحصل على القميص الأصفر للمتصدر، فيما يتطلع فريق الإمارات إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المرحلة الثانية، التي تقام لمسافة 114.5 كيلومتر من بيوغراد نا مورو إلى نوفاليا.