اتحاد الشطرنج و"بالمز الرياضية" يتعاونان لتبادل الخبرات وتنظيم البطولات

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بالمز الرياضية، لتطوير اللعبة، وتوسيع نطاق ممارستها، وتبادل الخبرات.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الجانبين لإقامة البطولات، والفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتعزيز الجهود المشتركة للوصول بهذه الرياضة إلى ممارسة أوسع في كافة القطاعات.

وقع الاتفاقية اليوم في مقر الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، سعادة الدكتور إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري، رئيس الاتحاد، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وقال الخوري، إن هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن أهداف الاتحاد لعام 2026 بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، لدعم النمو الرياضي متوقعا أن تنعكس مخرجاتها على رياضة الشطرنج واللاعبين والمجتمع وطلبة المدارس.

بدوره قال فؤاد درويش، إن الاتفاقية تمثل خريطة طريق رياضية للشركة ضمن دورها المحوري في المجتمع، لابراز أهمية التعاون مع اتحاد الشطرنج تقديرا لجهوده في نشر اللعبة، وتعميق إثرها الثقافي والرياضي.