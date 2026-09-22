النيابة العامة الاتحادية و"الوطنية لحقوق الإنسان" تتعاونان لترسيخ مبادئ العدالة

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ بحث معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وسعادة سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق تطوير الشراكة بينهما، بما يعزز حماية حقوق الإنسان، وترسيخ ضمانات العدالة، ويدعم التكامل الثنائي وفق الاختصاصات القانونية المحددة لكل جهة واستقلالية عملها.

وتناول اللقاء أهمية تطوير قنوات التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات القانونية والحقوقية، بما يسهم في دعم الممارسات المؤسسية وتعزيز الوعي بالحقوق والضمانات المكفولة قانوناً، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتوعية وإعداد الدراسات المتخصصة في منظومة العدالة الجنائية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الجهود الوطنية في صون حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ منظومة عدالة متكاملة توازن بين مقتضيات تطبيق القانون وضمان الحقوق الإنسانية، وفق التشريعات النافذة والمعايير ذات الصلة.