ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوجوان" باليابان إلى 9 أشخاص

طوكيو في 23 سبتمبر/ وام/ ارتفعت حصيلة قتلى إعصار دوجوان، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى 9 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم، الأربعاء، أن فرق الإنقاذ واصلت البحث عن 4 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين في محافظتي تشيبا وكاناجاوا المجاورتين، فيما كان قد تم الإعلان أمس الثلاثاء عن مقتل 4 أشخاص.

وكان الإعصار، وهو العاصفة رقم 25 خلال الموسم، قد تحرك منذ ذلك الحين فوق المحيط الهادئ، بعدما تسبب في أضرار بالغة بشكل خاص في تشيبا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات.

- خلا -