وفد "بلدية عجمان" يختتم جولته في الصين بزيارة "مؤتمر ومعرض مدينة الغد"

شنغهاي في 23 سبتمبر/ وام/ اختتم وفد دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، برئاسة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، اليوم، جولته في جمهورية الصين الشعبية، بزيارة مؤتمر ومعرض مدينة الغد "Smart City Expo World Congress" الذي أقيم في مدينة شنغهاي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمسؤولين وممثلي الشركات العالمية، لبحث مستقبل المدن واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمي.

واطلع الوفد خلال زيارته للمؤتمر، على أبرز الحلول والممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتنقل الذكي، والطاقة والبيئة، والخدمات العامة، إلى جانب أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات الحضرية ورفع كفاءة المدن وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة اختتمت الجولة بزيارة هذا الحدث العالمي كونه منارة رائدة تضم أفضل التجارب المتقدمة في تطوير المدن، إضافة إلى أنه فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم مسيرة التطوير المستمر التي تشهدها إمارة عجمان.

وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز التعاون وتبادل النماذج النوعية مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية، والاطلاع على أحدث التجارب والحلول التي تدعم تطوير المدن ورفع كفاءة الخدمات، والتعرف على التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة والحلول الحضرية، بما يدعم توجهات الدائرة في تعزيز الازدهار الحضري.

وأشاد سعادته بالمعرض والمؤتمر الذي يتيح للمشاركين تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل المدن، والاطلاع على أحدث التقنيات الحضرية، من خلال جلسات نقاشية ولقاءات متخصصة ومساحات مخصصة لاستعراض الابتكارات والحلول التقنية.

ضم وفد الدائرة كلا من الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، وإبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع.

ويأتي ختام مشاركة الوفد في المؤتمر والمعرض، تتويجًا لجولة شملت عددًا من الزيارات واللقاءات للاطلاع على التجارب والممارسات الصينية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والإعلام والخدمات الحكومية، بما يعزز فرص الاستفادة من هذه التجارب وتوظيفها في مسارات التطوير المؤسسي والحضري في إمارة عجمان.