"إي كيو تي" تُطلق منصتها في الشرق الأوسط وتفتتح مكتبًا في أبوظبي العالمي

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة "إي كيو تي"، العالمية المتخصصة في الأسواق الخاصة والتي تدير أصولًا بقيمة 389 مليار دولار، اليوم عن إطلاق منصتها في الشرق الأوسط وافتتاح مكتب لها في أبوظبي العالمي.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، يُرسّخ افتتاح مكتب أبوظبي تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه المنطقة.

وأفادت الشركة بأن المنظومة المالية العالمية المترابطة التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب إطاره التنظيمي القوي وبيئته المؤسسية، جعلت من أبوظبي موقعًا ملائمًا لهذا المكتب وقاعدة استراتيجية تُمكّن "إي كيو تي" من تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركات والشركاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويُعد هذا المكتب أول مقرّ للشركة في المنطقة ضمن منصة إقليمية أوسع تسعى "إي كيو تي" إلى تطويرها خلال الفترة القادمة.

ويقود منصة "إي كيو تي" في الشرق الأوسط جيمي مهتاني، الذي تم تعيينه رئيسًا لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب منصبه الحالي رئيسًا لرأس المال الخاص في الهند وجنوب شرق آسيا لدى "إي كيو تي"، فيما يقود مكتب أبوظبي سميّت بلغيتي، رئيس قسم الشرق الأوسط، الذي تم تعيينه أيضًا مسؤولًا تنفيذيًا أول.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي - ADGM"، إن أبوظبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث تستقطب أبرز مؤسسات الاستثمار العالمية ورؤوس الأموال طويلة الأجل إلى منظومة مصممة لتحقيق النمو المستدام، فيما يعكس هذا الزخم قوة اقتصادها وثقة المستثمرين العالميين بأبوظبي كبوابة نحو الفرص في المنطقة وخارجها.

ورحب معاليه بانضمام شركة "إي كيو تي" إلى أبوظبي العالمي، متطلعا إلى مساهمتها في مجتمعه المالي المتنامي، فيما نواصل تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال".

من جانبه أكد جان إريك سالاتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي كيو تي"، أن أبوظبي تُعدّ مكانًا حظيت فيه الشركة خلال الثلاثين عامًا الماضية بفرصة تطوير علاقات تعاون وثيقة مع القيادات العليا لدى أكبر المستثمرين في المنطقة، وتؤكد هذه المسيرة الطويلة أهمية إطلاق المنصة اليوم.

من ناحيته قال بير فرانزين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري للشركة، إن إطلاق منصة "إي كيو تي" في الشرق الأوسط يعكس القناعة بحجم وتنامي الفرص المتاحة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى وجود فرص كبيرة لدعم نمو شركات المحفظة الحالية للشركة والاستثمار في شركات جديدة عبر القطاعات التي تشهد تحولًا هيكليًا وتجتذب رأس المال طويل الأجل.

من جهته قال سميّت بلغيتي، رئيس قسم الشرق الأوسط في الشركة، إن الشركة تلمس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تناميًا واضحًا في عدد الشركات المتميزة العاملة في قطاعات محورية، من الرعاية الصحية والتعليم إلى التكنولوجيا والبنية التحتية، ويعكس تواجد "إي كيو تي" في المنطقة قناعتها بقدرتها على إنتاج شركات رائدة تنافس على الساحة العالمية خلال العقد المقبل.

ومع إضافة أبوظبي، أصبح لدى "إي كيو تي" الآن مكاتب في أكثر من 25 دولة تمثّل مجتمعةً أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.