"بورغيني" لاعبة الإمارات للدراجات تتوج بطلة للعالم مع منتخب إيطاليا

مونتريال في 23 سبتمبر/ وام/ توجت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، مع منتخب بلادها بلقب بطولة العالم في سباق التتابع المختلط للفرق ضد الساعة، ضمن منافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية على الطريق المقامة حالياً في مونتريال بكندا.

وأسهمت لونغو بورغيني أمس في قيادة المنتخب الإيطالي إلى الميدالية الذهبية بعد أداء قوي في السباق الذي امتد لمسافة 40.6 كيلومتر، حيث نجح المنتخب الإيطالي في تسجيل أسرع زمن متفوقاً على نظيره الفرنسي بفارق 8 ثوان، فيما جاء المنتخب السويسري ثالثاً بفارق 20 ثانية.

وشهد السباق أيضاً مشاركة لاعبتين من فريق الإمارات، حيث احتلت الإسبانية باولا بلاس المركز السادس مع منتخب بلادها، بفارق دقيقة و11 ثانية عن المتصدر، فيما جاءت البولندية دومينيكا فودارتشيك في المركز الثامن مع منتخب بولندا، بفارق دقيقة و49 ثانية.

واكتسبت المشاركة أهمية خاصة للاعبة لونغو بورغيني على الصعيد الشخصي، بعدما رفعت رصيدها إلى 27 مشاركة في بطولات العالم للدراجات على الطريق، لتصبح صاحبة أكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدراجات الإيطالية في بطولات العالم.