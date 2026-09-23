"قضاء أبوظبي" ومحاكم أبوظبي العالمي تبحثان التعاون القضائي والرقمي

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ بحث معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ومواكبة مستجدات العمل القضائي.

وأكد معالي المستشار العبري، أن زيارة وفد محاكم أبوظبي العالمي تعكس عمق التكامل والتعاون بين المؤسسات القضائية في إمارة أبوظبي، وتجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الممارسات القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة، ويدعم مسيرة التحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.

وأضاف أن دائرة القضاء تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الرائدة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة، لاسيما في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويرتقي بمستويات الأداء، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي التنافسية كوجهة رائدة في مجال العدالة والخدمات المتطورة.

من جانبه، أكد اللورد باتريك هودج، أهمية تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الممارسات بما يدعم كفاءة منظومة العمل القضائي.

وتعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على نظام إدارة القضايا في محاكم أبوظبي، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات، واستمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة، كما تعرف على إجراءات الزواج المدني وخدمات محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تطوير الحلول الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإجراءات القضائية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات إدارة القضايا وتسوية المنازعات، والاستفادة من التجارب والممارسات القضائية الحديثة التي تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى العدالة ورفع كفاءة الأداء.

وتضمنت الزيارة الاطلاع على عدد من الممارسات والخدمات التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي، والتعرف على أبرز الحلول المستخدمة في إدارة الإجراءات والخدمات، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجانبين.