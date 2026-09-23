"ريشة وفنان".. مساحات إبداعية ترسم ملامح المستقبل في "مركز محمد بن خالد"

العين في 23 سبتمبر/ وام/ تواصل مبادرة "ريشة وفنان" في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، تقديم تجارب فنية متنوعة، تفتح أمام الأطفال واليافعين والمشاركين آفاقًا للتعبير والإبداع، وتوظف الفن أداة لتنمية المهارات وإثراء الخيال، وربط الموهبة بالقيم والهوية، ضمن بيئة تشجع على الاكتشاف والتجريب، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وشهدت المبادرة خلال شهر سبتمبر مجموعة من الأنشطة والورش التي تنوعت في موضوعاتها وأساليبها الفنية، مستهدفة تنمية الحس الجمالي لدى المشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحويل أفكارهم ومشاعرهم إلى أعمال فنية تحمل بصمتهم الخاصة.

وفي إطار الزيارات المدرسية إلى مقر المركز، استقبلت المبادرة طالبات مدرسة أم كلثوم، وقدمت لهن ورشة "على موج الحياة"، التي أتاحت للطالبات خوض تجربة فنية تفاعلية، اعتمدت على إطلاق الخيال والتعبير من خلال اللون والتكوين.

واحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، أطلقت "ريشة وفنان" المبادرة الفنية "هي ترسم ملامح الغد"، تحت سؤال: "كيف ترين المرأة الإماراتية في المستقبل؟"، حيث شهدت مشاركة واسعة من النساء اللاتي قدمن رؤيتهن من خلال الرسم والأعمال الفنية، مجسدات صورًا متنوعة لطموح المرأة الإماراتية ودورها في بناء المستقبل ومواصلة مسيرة الإبداع والعطاء وصناعة الأثر.

كما استقبل المركز طالبات مدرسة المعالي، حيث قدمت المبادرة ورشة "بريق وإبداع"، التي منحت المشاركات فرصة لاكتشاف قدراتهن الفنية والتعبير عن أفكارهن بأساليب إبداعية متنوعة.

وواصلت "ريشة وفنان" حضورها خلال أيام الأحد من شهر سبتمبر، من خلال سلسلة من الورش الفنية التفاعلية، من بينها ورشة "أسرار الخط والشكل"، التي تناولت أساسيات الرسم والتكوين والتحكم بالخطوط والأشكال، وورشة "من الظل إلى الضوء"، التي أتاحت للمشاركين استكشاف العلاقة بين الضوء والظل وأثرهما في بناء العمل الفني وإبراز تفاصيله.

ولا تقف المبادرة عند حدود تعليم تقنيات الرسم، بل تسعى إلى اكتشاف المواهب ومنحها مساحة للنمو، وتشجيع المشاركين على الملاحظة والتجريب والتعبير عن رؤيتهم الخاصة، بما يجعل التجربة الفنية جزءًا من بناء الشخصية وتنمية الثقة والخيال.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار رؤية مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، لدعم المواهب وتوفير بيئة حاضنة للإبداع، لتظل "ريشة وفنان" مساحة تلتقي فيها الريشة بالفكرة، ويتحول فيها الخيال إلى لون، والموهبة إلى أثر يرسم ملامح المستقبل.