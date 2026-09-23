هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم مشاريع سداد الرسوم الدراسية داخل الدولة بـ15 مليون درهم

عجمان في 23 سبتمبر/ وام/ أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن إجمالي قيمة مشاريع سداد الرسوم الدراسية عن الطلبة المتعثرين داخل الدولة تجاوز 15 مليون درهم منذ بداية العام الحالي.

وقال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن المشاريع والمبادرات تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم التعليم، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة، بما يمكن أبناءنا من مواصلة تعليمهم في بيئة مستقرة ومحفزة على النجاح والتفوق.

وأضاف أن الجمعية تؤمن بأن التعليم يفتح أبواب المستقبل أمام الطلبة، ويمنحهم الأدوات التي تمكنهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية، ومن هنا تم تخصيص حملة مستقلة في كل عام لدعم التعليم تحت شعار: "لنضيء مستقبلهم"، بهدف توفير احتياجات الطلبة والأسر، بما يساعدهم على بدء عامهم الدراسي بثقة واستقرار.

وأوضح سعادته، أن المبادرات التعليمية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، وإنما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتعليمي، وتمكين الطلبة من تجاوز التحديات التي تقف عائقاً أمام طموحاتهم، مشيداً بدور المحسنين والداعمين وشركاء الهيئة في إنجاح المبادرات الإنسانية والتعليمية.