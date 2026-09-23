الإمارات تبدأ مشوارها في "خليجي 27" بمواجهة اليمن غداً

جدة في 23 سبتمبر/وام/ يفتتح منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بمواجهة نظيره اليمني غداً الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتقام المباراة في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات موزعة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات واليمن وقطر والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتكتسب مواجهة الغد أهمية خاصة لمنتخب الإمارات الذي يخوض البطولة في بداية مرحلة فنية جديدة بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، إذ تمثل المباراة أول اختبار رسمي له منذ توليه المسؤولية الفنية بعد فترة إعداد قصيرة تضمنت تجمعاً داخلياً في أبوظبي، قبل انتقال المنتخب إلى جدة في 21 سبتمبر الجاري.

ويدخل منتخب الإمارات منافسات «خليجي 27» بسجل حافل في البطولة، إذ شارك للمرة الأولى في النسخة الثانية عام 1972، وبلغ المباراة النهائية 6 مرات، توج خلالها باللقب مرتين عامي 2007 و2013، وحل وصيفاً في 4 مناسبات، فيما يتطلع في النسخة الحالية إلى إحراز لقبه الثالث.

في المقابل، يخوض المنتخب اليمني البطولة بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، الذي يتولى مهمة تدريب المنتخب منذ أكثر من عامين، ويشارك في «خليجي 27» بمعنويات عالية بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027، إثر تصدره مجموعته في الدور النهائي من التصفيات برصيد 14 نقطة، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية المقررة في السعودية العام المقبل.

ويعتمد منتخب الإمارات على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، في مقدمتهم الحارس خالد عيسى، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، ويوري سيزار، إلى جانب عدد من العناصر التي تمثل أندية دوري أدنوك للمحترفين، فيما يسعى داليتش إلى تطبيق أفكاره الفنية بصورة تدريجية خلال منافسات البطولة.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب اليمني إلى البناء على الدافع الذي منحه التأهل إلى كأس آسيا، وتقديم بداية إيجابية في منافسات «خليجي 27»، لا سيما أنه حقق في النسخة الماضية «خليجي 26» بالكويت أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، عندما تغلب على المنتخب البحريني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، قبل أن يتوج المنتخب البحريني باللقب.