شركات تداول: البيئة التشريعية والمالية تعزز جاذبية الإمارات

دبي في 23 سبتمبر / وام/ أكد مسؤولون في شركات عالمية متخصصة في التداول أن البيئة التشريعية والمالية والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات تعزز جاذبيتها لشركات الفوركس العالمية، وتدعم توجه الشركات لاتخاذها مركزاً إقليمياً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش معرض الفوريكس "فوركس إكسبو دبي 2026"، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، إن وضوح واستقرار البيئة التنظيمية، إلى جانب دعم الابتكار المالي وتعدد خيارات الترخيص، توفر للشركات مقومات للتوسع في الأسواق الإقليمية.

ويستقطب المعرض في نسخته التاسعة مشاركين من قطاع التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، فيما شهد يومه الأول حضور أكثر من 16 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 270 عارضاً، موزعين على خمس قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال لويس غاي ديتاتا، مؤسس شركة "UEXO.com"، إن الإمارات من أكثر الوجهات جاذبية لشركات الفوركس العالمية حيث تتجلى

هذه الجاذبية في معرض الفوركس دبي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يجمع شركات من أسواق مختلفة.

وأشار إلى أن وجود منظومة متكاملة من الرخص "CMA وDFSA وFSRA" يمنح الشركات مرونة في اختيار النموذج التشغيلي المناسب لدخول السوق الإقليمي.

وقال خلدون شرايحة، الرئيس التنفيذي لشركة "ATFX MENA"، إن الشركات العالمية تختار دولة الإمارات مركزاً إقليمياً نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن البيئة التنظيمية الواضحة والمستقرة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، والدعم الحكومي للابتكار المالي، تشكل عوامل رئيسية أخرى تدعم جاذبية الدولة للشركات العالمية.

وأوضح أن كبرى شركات التداول المشاركة في معرض دبي فوركس 2026 تهدف إلى الاستفادة من هذا الوضوح التنظيمي لبناء عمليات مستدامة والتوسع بكفاءة في الأسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

بدوره، قال محمد المدهون، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى "Pepperstone"، إن انعقاد معرض "Forex Expo Dubai 2026" يأتي ليؤكد التطور النوعي في البيئة التشريعية بدولة الإمارات.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي يجمع بين الترخيص الاتحادي وترخيص المناطق الحرة عبر "DFSA" و"FSRA"، يوفر مستوى عالياً من الشفافية وحماية المستثمرين.

وأشار المدهون إلى أن المعرض يسهم في إبراز هذه المنظومة كعامل رئيسي لجذب كبرى شركات التداول العالمية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في قطاع الخدمات المالية.

ويجمع "فوركس إكسبو دبي 2026" شركات الوساطة ومبتكري التكنولوجيا المالية والمتداولين والمستثمرين ومزودي خدمات الدفع وشركات تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت، ويوفر منصة للتواصل وعرض التقنيات ومناقشة اتجاهات الأسواق والتطورات التي يشهدها قطاع التداول.