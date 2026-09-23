تعاون بين جامعة خليفة و"أمازون ويب سيرفيسز"

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "أمازون ويب سيرفيسز" اتفاقية لإطلاق برنامج " أمازون ويب سيرفيسز للتدريب على البنية التحتية لمراكز البيانات" ضمن المنظومة التعليمية في الجامعة .

وسيحظى المشاركون المتميزون الذين تختارهم جامعة خليفة بفرصة التقدّم إلى برامج تدريبية لاكتساب الخبرة العملية لدى أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات، من خلال قناة مخصصة للتقديم، وذلك وفقًا لإجراءات التوظيف المعتمدة لدى أمازون ويب سيرفيسز واحتياجاتها التشغيلية.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "تعتمد فعالية البنية التحتية الرقمية على الكفاءات القادرة على تصميمها وتشغيلها وتطويرها، ومع مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يصبح الاستثمار في إعداد الكفاءات المستقبلية أولويّة وطنية".

وأضاف :"تجسد شراكتنا مع أمازون ويب سيرفيسز التزام جامعة خليفة بإعداد خريجين يجمعون بين التميز الأكاديمي والخبرة العملية، بما يؤهلهم للمساهمة في تطوير مجال مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية التي ستدعم الابتكار والنمو الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة على المدى الطويل."

ويتولى قسم هندسة الحاسوب والمعلومات في جامعة خليفة الإشراف على البرنامج، الذي سيتم تقديمه كفرصة تدريبية، على أن يُتاح لاحقًا لطلبة تخصصي الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب.

وتوفر التدريبات العملية ومنهج أكاديمية أمازون ويب سيرفيسز، المقدَّمان بموجب هذه الاتفاقية، معرفة متخصصة في هندسة عمليات مراكز البيانات، بما يساعد أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة على مواكبة أحدث الابتكارات في مجال مراكز البيانات، ويزوّد الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح في واحدة من أسرع الصناعات نموًا.