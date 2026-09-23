تعاون بين الإيسيسكو وجامعة الذيد

الشارقة في 23 سبتمبر/ وام/ بحث المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، وجامعة الذيد، سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات والتنمية المستدامة وذلك خلال زيارة لوفد من الجامعة برئاسة سعادة الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد .

كان في استقبال الوفد سعادة سالم عمر، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، بحضور فريق المكتب.

واطلع الوفد خلال الزيارة على برامج المكتب ومبادراته ودوره في دعم رسالة الإيسيسكو، كما عقد الجانبان جلسة حوارية استعرضا خلالها مجالات العمل المشترك وفرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى.

وتناول اللقاء بحث إطلاق برامج ومشروعات مشتركة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من شبكة الإيسيسكو وعلاقاتها الإقليمية والدولية.

وأكد سعادة سالم عمر حرص المكتب الإقليمي على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء مسارات تعاون تسهم في تطوير مبادرات ذات أثر علمي ومجتمعي مستدام، مشيراً إلى أهمية تعزيز الروابط بين الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والمعرفة.

من جانبها، أكدت بوشليبي حرص جامعة الذيد على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والتعليمية، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقالت إن الجامعة تتطلع إلى أن يسهم التعاون مع الإيسيسكو في إطلاق مبادرات نوعية في مجالات الزراعة والاستدامة والبيئة والأمن الغذائي والطب البيطري والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يدعم البحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.