غرفة رأس الخيمة تبحث مع قنصل الهند تعزيز الشراكات الاقتصادية

رأس الخيمة في 23 سبتمبر/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة برئاسة سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس الإدارة مع سعادة الدكتور إمادي فيشنو فاردان ريدي القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بما يدعم بناء شراكات نوعية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين .

واستعرضت الغرفة خلال اللقاء آليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة في مختلف المجالات، وأهمية تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة .