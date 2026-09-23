"ميرال ديستينيشنز" توقع 30 مذكرة تفاهم خلال سوق السفر العربي 2026

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام/ وقعت "ميرال ديستينيشنز"، التابعة لشركة "ميرال" وشريك العمليات التجارية لجزيرة ياس، 30 مذكرة تفاهم خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي أقيم في دبي، من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، بهدف تعزيز تجربة الضيوف وتوسيع نطاق الوصول إلى الوجهات والباقات السياحية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتغطي الاتفاقيات مختلف مراحل رحلة الضيف، بدءاً من استكشاف الوجهات والتخطيط والحجز، وصولاً إلى مرحلة الوصول، وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة.

وشملت الشراكات الإقليمية اتفاقية مع «طيران الجزيرة» للترويج لباقات متكاملة للمسافرين في الكويت، تجمع بين رحلات الطيران والإقامة الفندقية وتذاكر الوجهات الترفيهية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التخطيط والحجز وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

وفي المجال الرقمي، وقعت "ميرال ديستينيشنز" اتفاقيات مع منصات السفر الإقليمية «ويجو» و«كيو غو» و«فلاي إن»، بهدف تعزيز حضور محفظة وجهاتها وتجاربها عبر منصات السفر الإلكترونية، وتسهيل وصول المسافرين إلى المنتجات المتاحة للحجز عبر الإنترنت.

كما شهد المعرض إبرام شراكات توزيع استراتيجية مع «هوليداي هاوس» في سلطنة عُمان و«مناعي للسفريات» في قطر، إلى جانب تعزيز الشراكة مع شركة «إليفيت دي إم سي» التي تتخذ من دبي مقراً لها، بهدف توسيع نطاق توزيع الباقات وزيادة قنوات الوصول إلى محفظة الوجهات والتجارب.

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرال ديستينيشنز"، إن التجارب التي لا تُنسى تبدأ قبل وصول الضيف إلى وجهته، ما يجعل التعاون بين مختلف أطراف منظومة السفر أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن توقيع هذه المجموعة من مذكرات التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط تجربة الضيوف وتسهيل استكشاف الوجهات والتخطيط للعطلات وحجزها بسلاسة أكبر.

وأضاف أن هذا النهج المتكامل يسهم في تلبية تطلعات المسافر العصري الذي يولي أهمية للسهولة وإمكانية الوصول في مختلف مراحل رحلته، مع ضمان تقديم تجربة عالمية للضيوف في جميع جوانبها.

وعلى صعيد الأسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وقعت «ميرال ديستينيشنز» مذكرات تفاهم مع عدد من شركات السفر في الهند، شملت «ميك ماي تريب إنديا ليمتد» و«تي بي أو تيك ليمتد» و«أكبر هوليدايز برايفت ليمتد»، في إطار شراكات للتوزيع الاستراتيجي والتسويق المشترك، تستهدف تعزيز حضور جزيرة ياس واستقطاب المزيد من الزوار من السوق الهندية.

وتسعى "ميرال ديستينيشنز" من خلال هذه الشراكات إلى بناء منظومة سفر أكثر تكاملاً وسلاسة، وتسهيل مختلف جوانب رحلة الضيف، بدءاً من التخطيط والحجز وحتى التنقل والوصول إلى الوجهة.