سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة يزور جمعية الصحفيين

دبي في 23 سبتمبر/ وام/ بحث سعادة راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة خلال زيارته مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي

سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات المهنية والإعلامية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجمعية والجهات والمؤسسات الإعلامية في جمهورية كازاخستان.

وأكد السفير خلال اللقاء الذي جمعه وسعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة..

أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان.

تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين الصحفيين والإعلاميين في البلدين، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الإعلامية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجالات العمل الصحفي والإعلامي، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية المشتركة، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأعرب سعادة سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة عن تقديره للدور الذي تقوم به جمعية الصحفيين الإماراتية في دعم وتطوير القطاع الصحفي والإعلامي في الدولة .

من جهتها، رحبت سعادة فضيلة المعيني بزيارة سعادة راوان جومابيك، وقالت إنها تمثل فرصة مهمة لتعزيز جسور التواصل والتعاون الإعلامي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والتجارب المهنية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الإمارات وكازاخستان، مؤكدة حرص الجمعية على بناء شراكات إعلامية فاعلة تسهم في تطوير العمل الصحفي وتعزيز الحوار والتواصل بين الإعلاميين.

وتضمنت الزيارة جولة لسعادة السفير في عدد من مرافق الجمعية، حيث تعرف على طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها ومبادراتها، ودورها في دعم الصحفيين وتعزيز الممارسات المهنية وتطوير بيئة العمل الإعلامي.