مدربا الإمارات واليمن يؤكدان أهمية المباراة الأولى لأي منتخب في "خليجي 27"

جدة في 23 سبتمبر /وام/ أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، أهمية المباراة الأولى في مشوار أي منتخب ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن جميع المنتخبات تمتلك فرص المنافسة، وأن التعامل مع كل مباراة بتركيز وجدية يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق النتائج المرجوة.

ويستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة غداً بمواجهة المنتخب اليمني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأوضح داليتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الجهاز الفني أجرى دراسة للمنتخب اليمني، ويعرف إمكاناته، مؤكداً أن المنتخب الإماراتي سيخوض اللقاء باحترام كامل للمنافس، مع التركيز والثقة والصبر والاستعداد للتعامل مع مختلف مجريات المباراة.

وأشار إلى أن ترشيح المنتخب الإماراتي للمنافسة على اللقب يضاعف حجم المسؤولية، لافتاً إلى أن قصر فترة الإعداد وحداثة توليه المهمة لا يمثلان مبرراً، معرباً عن رضاه عما قدمه اللاعبون خلال الحصص التدريبية السبع التي سبقت البطولة.

ودعا مدرب المنتخب الجميع إلى مواصلة دعم اللاعبين، مؤكداً أن تحقيق النجاح يتطلب العمل بروح الفريق والتكاتف، بعيداً عن توجيه اللوم أو البحث عن الأعذار، مشيراً إلى أن هدفه يتمثل في تحقيق نتائج تواكب تطلعات الكرة الإماراتية، وأنه سيبذل مع الجهاز الفني واللاعبين أقصى الجهود لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد سلطان عادل، لاعب منتخب الإمارات، جاهزية المنتخب لخوض منافسات البطولة، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز في جميع مراحل المباراة، والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

وفي المقابل، أكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب اليمني، أن البطولة تمثل فرصة للبناء على ما حققه المنتخب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد شمل مرحلتين في عدن وجدة، مع الاستعانة بعدد من المحترفين، وأن اختيار التشكيلة سيكون وفق الجاهزية الفنية.

وأضاف أن المنتخب اليمني يسعى إلى تقديم أفضل مستوى ممكن رغم قصر فترة الإعداد، موضحاً أن الدقائق الأولى من مواجهة الإمارات سيكون لها دور مهم في تحديد مجريات اللقاء، في ظل معرفة كل منتخب بقدرات منافسه.

من جانبه، أكد عبد الواسع المطري، لاعب المنتخب اليمني، أن فريقه يخوض البطولة بثقة مستمدة من نتائجه الجيدة في النسخة الماضية، مشيراً إلى أن فترة الإعداد أسهمت في رفع جاهزية اللاعبين، مع التأكيد على خوض المنافسات بروح تنافسية عالية وواقعية تدرك حجم المسؤولية.