مؤتمر طبي يؤكد أهمية الفحص الجيني قبل الزواج

دبي في 23 سبتمبر/ وام/ شهد المؤتمرالدولي الرابع للأمراض النادرة ، الذي اختتم فعالياته مؤخرا بدبي اهتماما خاصا بالفحص الجيني قبل الزواج .

وقالت نفيسة توفيق، رئيسة مجلس إدارة جمعية الامارات للأمراض النادرة لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن المؤتمر أكد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الصحية والتشريعية والقضائية، والمختبرات ومراكز الجينوم والجامعات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة وأعضاء الجهات القانونية ذات الصلة، والكوادر الطبية، بهدف رفع مستوى الفهم العلمي والقانوني للمعلومات والنتائج الجينية وتقارير المشورة الطبية ، وتعزيز الاستشارة الوراثية وبناء القدرات الوطنية باعتبارها مكوّناً أساسياً في منظومة الفحص الجيني قبل الزواج.

كما أكد المؤتمر أهمية وضع معايير وطنية واضحة لممارستها، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والصحية على كيفية فهم وقراءة النتائج الجينية خاصة غير الحاسم منها، فضلاً عن التواصل الفعّال مع المقبلين على الزواج، بما يضمن تقديم مشورة طبية دقيقة ومتوازنة وقابلة للفهم واتخاذ القرار المستنير.

ولفتت إلى الجلسة الخاصة ، التي عقدت خلال المؤتمر في هذا الشأن تناولت تحديات زواج أصحاب الهمم، بمشاركة نخبة من المختصين والأطبات ومن أصحاب الهمم مشيرة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وتكوين الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين.

وأشارت إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية قيام مؤسسات المجتمع بحملات توعية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المصاحبة للإعاقة، وإطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج من ذوي الهمم، تشمل الدعم النفسي، التثقيف الأسري، والإرشاد الاجتماعي قبل الزواج، ودمج موضوع زواج ذوي الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي، لترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة وإنشاء صناديق دعم مالي لمساعدة ذوي الهمم الراغبين في الزواج وتخفيف أعباء المهور ومصاريف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة داخل مؤسسات ذوي الهمم لتقديم برامج الإرشاد والتدريب على مهارات الحياة الزوجية والتربية الأسرية، وكذلك تعزيز دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول زواج ذوي الهمم من خلال خطب الجمعة والبرامج الوعظية.

وأضافت رئيسة مجلس إدارة جمعية الامارات للأمراض النادرة ، أن الأخصائيين طالبوا بتفعيل الشراكات البحثية والمجتمعية العربية والدولية، للتعرف على التجارب الرائدة في دعم زواج ذوي الهمم، وتطبيق نظام متابعة إحصائي وطني لتوثيق بيانات زواج ذوي الهمم في الإمارات بهدف تقييم السياسات الاجتماعية بشكل مستمر، وإطلاق حملات إعلامية إيجابية تبرز قصص نجاح الأزواج من ذوي الهمم، لإعادة صياغة الصورة الذهنية المجتمعية بطريقة واقعية وبناءة.

كما أوصوا بدعم البحوث المستقبلية التطبيقية التي تدرس الأثر النفسي والاجتماعي لبرامج دعم الزواج، لتطوير سياسات قائمة على الأدلة والنتائج، وتعزيز دور الزواج في تحقيق الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتطوير المهارات الحياتية والاستقلالية لضمان جاهزية الشريكين، وتكييف البيئة المنزلية مادياً واجتماعياً لتلائم متطلبات الإعاقة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحياة اليومية وتبادل الأدوار.