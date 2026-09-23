"منتخب الشراع" يفتتح مشاركته في "آسياد اليابان" 26 سبتمبر

ناغويا في 23 سبتمبر/وام /يفتتح منتخبنا الوطني للشراع الحديث مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي-ناغويا"، المقامة حاليا في اليابان، 26 سبتمبر الجاري.

وأعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن بعثة المنتخب وصلت أمس إلى طوكيو، وباشرت مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات بقائمة مؤلفة من 4 لاعبين ولاعبات هم عبد الله الزبيدي، ومروة الحمادي في فئة "إلكا 4"، وضحى البشر بفئة "إلكا 6"، وسلطان العويس في فئة "إلكا 7"، بإشراف زهير اللباط المدير الفني للاتحاد.

وقال محمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، إن لاعبي المنتخب أكملوا مرحلة الاستعدادات الفنية للألعاب الآسيوية بمعسكرات محلية وخارجية، مع مشاركات في عدد من البطولات، لتعزيز جاهزيتهم قبل المنافسات المقررة، مشيدا بجهود اللجنة الأولمبية الإماراتية في توفير مقومات التميز لمنتخب الشراع وبقية المنتخبات المشاركة.