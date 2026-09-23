الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكرم خريجي الدفعة الأولى من برنامج إدارة الأندية

كوالالمبور في 23 سبتمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن تخريج الدفعة الأولى من برنامج الاتحاد الآسيوي لإدارة الأندية .

وشهد حفل التخرج تكريم 35 مشاركاً يمثلون أندية كرة قدم، ودوريات، واتحادات وطنية وإقليمية من مختلف أنحاء آسيا، بعد إكمالهم رحلة تعليمية إلكترونية استمرت تسعة أشهر.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أطلق البرنامج في نوفمبر 2025 باعتباره أول برنامج متخصص لإدارة الأندية، بهدف تطوير قدرات العاملين في هذا المجال، وتزويد القيادات الحالية والناشئة بالأدوات العملية والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة كرة القدم الاحترافية.

وانطلقت الدراسة في النسخة الأولى خلال يناير الماضي، وتضمنت منهجاً يجمع بين المحاضرات المسجلة والجلسات المباشرة، إلى جانب دراسات الحالة، والأنشطة الجماعية، والتكليفات العملية، وجلسات تبادل الخبرات، بإشراف نخبة من الخبراء والممارسين من آسيا وخارجها، بما أتاح للمشاركين مناقشة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتطبيق ما اكتسبوه في بيئات العمل داخل الأندية.

وهنأ وحيد كارداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لشؤون الاتحادات الوطنية، خريجي الدفعة الأولى، مؤكداً أن نجاح الأندية لا يعتمد على الأداء داخل الملعب فقط، بل يرتكز أيضاً على الحوكمة الرشيدة، والقيادة المسؤولة، والانضباط المالي، وبناء العلاقات، والتواصل الفاعل، والابتكار.

وأوضح أن برنامج إدارة الأندية يأتي ضمن رؤية الاتحاد الآسيوي لإعداد أندية أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال الاستثمار في الكفاءات التي تتولى إدارتها، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي، وتعزيز أسس كرة القدم الآسيوية، وضمان مستقبل أكثر استدامة لمسابقات الأندية في القارة.

ويضم البرنامج عشرة محاور رئيسية تشمل تاريخ وتطور الأندية الاحترافية، والحوكمة والملكية والأطر التنظيمية، وإدارة أصحاب المصلحة والعلاقات، والقيادة والثقافة والمواءمة الاستراتيجية، ووظائف الأداء العالي، والحوكمة المالية والاستدامة، وتنمية الإيرادات، والاتصال والشؤون المؤسسية وإدارة العلامة التجارية، والابتكار والتحول الرقمي، ودور الأندية في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية.