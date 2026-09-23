ADGM: العين تمتلك مقومات اقتصادية داعمة للنمو

العين في 23 سبتمبر /وام/ أكد سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي "ADGM"، أن مدينة العين تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية متكاملة تدعم مسيرة نموها، وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال سعادته، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "العين" تتمتع بموقع متميز وبنية تحتية متطورة، إلى جانب خبرات وإمكانات متراكمة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الزراعة والخدمات اللوجستية، ما يوفر قاعدة داعمة للنشاط الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والشركات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المدينة، وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال، بما يدعم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن منتدى العين لأعمال المستقبل 2026، يمثل منصة تجمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وتسهم في تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف، واستعراض الخطط المستقبلية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة.

وأشار إلى أن الفرص والمشروعات المطروحة تمتد إلى قطاعات عدة، تشمل البنية التحتية والزراعة والخدمات والمرافق الطبية، بما يوفر مجالات متنوعة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها العين.

وأكد أن ما تشهده مدينة العين من تطور متواصل يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الداعمة للأعمال والتعريف بالمقومات الاقتصادية للمدينة، بما يعزز مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.