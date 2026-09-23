برنامج «اقدر» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 23 سبتمبر/ وام / نظم برنامج خليفة للتمكين “اقدر”، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، جلسة حوارية بعنوان “الإماراتية: من الادخار إلى بناء الثروة”، قدمتها سماح الهاجري، خبيرة الاقتصاد والتمكين المالي، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.

وهدفت الجلسة إلى تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى المرأة الإماراتية، ودعم قدرتها على اتخاذ قرارات مالية واعية تساعدها على الانتقال من الادخار إلى الاستثمار وبناء الثروة على المدى الطويل، بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور، من بينها ثقافة الادخار الذكي، والانتقال من الادخار إلى الاستثمار، وأساسيات الاستثمار، وفهم العلاقة بين المخاطر والعائد، وأهمية التنويع وبناء المحفظة الاستثمارية بما يتناسب مع الأهداف المالية والقدرة على تحمل المخاطر.

كما تطرقت إلى كيفية تقييم الفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات المالية بوعي، وأهمية تنويع الأصول، والتعرف على الأخطاء الاستثمارية الشائعة والوعود غير الواقعية، إلى جانب وضع خطة مالية واستثمارية مستدامة تسهم في بناء الثروة على المدى الطويل.