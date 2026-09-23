"إسلامية دبي" تشارك في "رؤية الإمارات للوظائف 2026"

دبي في 23 سبتمبر/وام/ شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن منصة حكومة دبي وتحت مظلة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في إطار جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات .

وقالت عوشة أحمد عبيد، مستشار الموارد البشرية، إن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي ضمن توجهها لتعزيز كفاءة رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على دعم تطوير الخدمات وتحقيق أولويات الدائرة المستقبلية مشيرة إلى أن التوطين يمثل مساراً متكاملاً يبدأ باستقطاب الكفاءات المناسبة، ويمتد إلى تطويرها وتمكينها .